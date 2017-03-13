Локомотив без Михалика проиграл Краснодару

«Локомотив» – «Краснодар» - 1:2
Голы: 1:0 – 36 Игнатьев, 1:1 – 56 Мамаев, 1:2 – 64 Вандерсон.
«Локомотив» – Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Денисов, Пейчинович, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Игнатьев (Коломейцев, 62), Майкон, Янбаев.
«Краснодар» – Синицын, Гранквист, Налдо, Шишкин, Рамирес, Перейра (Каборе, 64), Газинский, Классон (Окриашвили, 73), Калешин, Вандерсон, Жигулев (Мамаев, 55).
Источник — Sport.ua
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