Локомотив без Михалика проиграл Краснодару

Когда эта жирная свинья перестанет поливать клуб, который его вывел в люди? Шахтер не критикует,...

Заверили= хачериди

Иначе в пул в загранку не попасть.Пысы гармаш и заверили ето типа великое наше достояние и достиж...

К сожалению мы спускаемся по уровню всё ниже и ниже - причина одна - "обнищание" олигар...