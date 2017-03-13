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Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо и Заря будут бороться за второе место»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» поделился своими впечатлениями от нынешней формы команды Паулу Фонсеки

  • 13.03.2017 19:30
  • 1031 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук
После 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» фактически обеспечил себе золотые медали сезона 2016/17. Конкурент «горняков», киевское «Динамо», после поражения от «Звезды» отстает уже на 16 очков, которое будет крайне сложно сократить за оставшиеся 11 туров чемпионата.
 
Своими впечатлениями о нынешней форме команды Паулу Фонсеки, о борьбе за второе место и предстоящих матчах сборной Украины против Хорватии со Sport.ua поделился бывший защитник «горняков» Вячеслав Шевчук.
 
- Довольны ли вы выступлениями «Шахтера» во второй части сезона?
- Думаю, что довольны мы быть не можем, так как мы выбыли из розыгрыша Лиги Европы. Но то, что касается чемпионата – здесь дела идут хорошо. Теперь главная цель - занять первое место и выйти в Лигу чемпионов.
 
- Можно ли сказать, что у «Динамо» не осталось никаких шансов в борьбе за чемпионство?
- Да, уже ясно, что 16 очков - это большой отрыв, поэтому первое место, как я думаю, уже закреплено за «Шахтером». Далее будет идти борьба за второе место между «Динамо» и «Зарей».
 
- Чего ожидаете от матча сборной Украины против Хорватии?
- Предстоит сложный поединок, так как большинство футболистов сборной Хорватии выступают в хороших командах в Европе. Думаю, в нашем случае, костяк сборной составят футболисты «Шахтера», так как они на сегодняшний день показывают очень хорошую игру.
 
- Удастся ли Андрею Шевченко найти замены игрокам, которые не получают игровой практики в своих клубах? Роман Зозуля, Евгений Коноплянка...
- Думаю, футболисты из Европы вряд ли войдут в состав сборной на матч против Хорватии, так как сложно показывать высокий уровень игры без практики. На мой взгляд, в стартовом составе выйдет большинство футболистов «Шахтера».
 
- За счет каких качеств наша сборная сможет добиться в этом матче победы или хотя бы ничьи?
- Конечно, самое главное, чтобы была хорошая организация игры. Последнее время сборная показывала хорошее качество игры, и, я надеюсь, что так же будет и во время игры с хорватами - играть в той же манере, не давать хорватам контролировать мяч. Думаю, мы должны выше прессинговать их в середине поля, и не давать им контролировать мяч, потому что если позволить им это, то могут возникнуть большие проблемы.
 
Катерина РАДИОНОВА
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vancetti
      vancetti, 13.03.2017 19:59
    -2
    Слава наверное запямятовал , как не имея игровой практики в ШД играл за сборную, и весьма недурно.
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    Иван Петров
      Иван Петров, 13.03.2017 19:59
    0
    да ты шо АХАХА
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    arkada56
      arkada56, 13.03.2017 20:08
    0
    Александрия от Зари на 4 бала Олимпик на 5 с учётом пропущеной игри может и на 2 бала отставать,и тут борьби за 3-4 места нет а Зоря отстаёт от Киевлян на 6 балов так уже борьба,на месте Зари почаще на зад оглядиватся а то в погоне за 2 местом можно и 3 потерять.
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