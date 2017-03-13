КУТЕПОВ: «Не стал бы менять Рудько из-за ошибок в матче со Звездой»

Колишній воротар київського «Динамо» Ігор Кутепов поділився враженнями від матчу «біло-синіх» із «Зіркою» (0:2).

— Команда програла заслужено. Якщо «Динамо» бореться за призові місця, претендує на передові позиції в українському футболі, воно не має права програвати команді, котра займає дев’яте місце. В команди, яка займає лідируючі позиції в чемпіонаті немає права на розкачку.

— Артур Рудько помилився в двох епізодах з пропущеними м’ячами і виглядав невпевнено протягом матчу…

— Він мав контролювати кути, куди пробивав суперник. Та й стінка була занадто велика виставлена. Незрозуміло, для чого Артур поставив сім гравців. Критика тут буде правомірною. На його грі позначається знервованість. Але я не став би міняти Рудька через помилки в цьому матчі. Той же Коваль – досвідчений воротар, але ми давно не бачили його в ділі. В Данії він теж мало грав.

— В першому таймі «Динамо» фактично не створило моментів, лише з виходом Яремчука додалося гостроти. Можливо, зі старту потрібно було грати в два нападника?

— Складно говорити про такий фактор. Команда переживає кризу. Є кваліфіковані футболісти, але немає єдиного цілого, немає колективу. Ті ж проблеми з Хачеріді, які Неприємно дивитися за такою грою. Ще в кінці минулого року говорилося, що в клубі є проблеми і все це зараз виливається в такі матчі, які залишають по собі гнітюче відчуття. В фінансовому плані «Динамо» один з найкращих клубів УПЛ. Команда має хороший запас гравців і втрата одного з основних футболістів не має серйозно позначатися на грі команди. Всі повинні виходити і віддаватися на повну в кожній грі. Якщо не буде віддачі з кропивницькою «Зіркою», то хіба вона буде в матчі з тим же «Наполі»? Як гравцям підтримувати та закріплювати свою форму? Якщо команда не налаштувалася на гру із «Зіркою», як вона зможе налаштуватися на матч з лідерами європейського футболу? Якщо в таких поєдинках гра не йде, то як вона піде в протистояннях на євроарені? Де майстерність гравців, раз вони демонструють таку гру? Порівнюючи рівень цих двох команд, «Динамо» має виходити і вигравати на класі, не докладаючи особливих фізичних зусиль.

Микола ТИМОЩУК