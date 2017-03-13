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Иван ГЕЦКО: «В идее Палкина что-то есть»

Специалист согласен с тем, что в формат проведения чемпионата Украины нужно внести коррективы

  • 13.03.2017 18:47
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко прокомментировал предложение гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина внести коррективы в формат чемпионата Украины с нового сезона. Напомним, речь шла о введении стыковых матчей между командами занявшие 11-е и 10-е места в Премьер-лиге с представителями из первой лиги, которые финишируют вторыми и третьими. Затем команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи за право сыграть в еврокубках.

«Что-то в этой идее есть, — говорит эксперт Иван Гецко. — Хорошо, что будет дополнительная мотивация у команд из второй шестерки. А то скоро не только болельщики, а и клубы к ЧУ интерес потеряют ко второму этапу турнира. К тому же из первой лиги в ПЛ не будут попадать мальчики для битья. Но, конечно, нужно еще посмотреть предложение полностью».

Источник — Вести

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