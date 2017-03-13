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Олег САЛЕНКО: «Нельзя отказываться от Зозули и Коноплянки»

Этих игроков сборной Украины некем заменить, считает специалист

  • 13.03.2017 18:26
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sportbox.ru. Олег Саленко
© sportbox.ru. Олег Саленко

Экс-форвард сборной Украины Олег Саленко прокомментировал вызов футболистов из зарубежных чемпионатов в национальную команду.

«Нападающих у нас не так много, чтобы отказываться от Зозули, — говорит эксперт Олег Саленко. — То же касается и Коноплянки, и Зинченко — это наши ведущие футболисты. Разве есть, кем их заменить? Да, у них нет игровой практики, но они могут хорошо показать себя в тренировочном процессе и заслужить место в составе».

«А претензии к Селезневу, что он играл в России — это политика. Мы же говорим о футболе, а задача Жени — забивать, что он в Турции и делает. Стоило ли вызывать Костевича? Чтобы создать конкуренцию, возможно. Рад видеть Шахова в сборной, он сейчас набрал хорошую форму и вполне может усилить игру команды в атаке».

Источник — ТК Футбол

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