Артем ФРАНКОВ: «Помните, как 0:2 в Тирасполе казались нам дном дна?»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о киевском «Динамо», которое в 21-м туре УПЛ уступило «Звезде» со счетом 0:2.

«Что касается «Динамо». Вы помните, как 0:2 в Тирасполе казались нам «дном дна», а последующая отставка ВГГ (Валерия Газзаева - прим. Sport.ua) - верхом справедливости? Потом как-то само собой выяснилось, что при Газзаеве в команде появились Ярмоленко, Гармаш и Хачериди (а Георгич утверждал, что он и Зозулю довел бы до основы), едва ли лучшее свое время отыграл Милевский, и всё стало воспринимать несколько иначе.

Не то чтобы я проводил параллели, но некоторую осторожность, нет, скорее, взвешенность в оценках всё же следует сохранять», – написал Франков в своей конференции.