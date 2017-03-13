Вилли КАБАЛЬЕРО: «Нам нельзя терять бдительность»

Вилли Кабальеро заявил, что «горожане» останутся верны своему стилю игры во 2-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Горожане» отправятся в Монако на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после победы со счётом 5:3 в первом матче, проходившем на «Этихаде».

В Манчестере «Монако» продемонстрировал эффективность своих форвардов, и аргентинский вратарь считает, что «горожанам» нужно максимально использовать свой атакующий потенциал, чтобы выйти в четвертьфинал соревнования.

«Мы должны показать высочайший уровень профессионализма, стараться контролировать игру и использовать накопленный опыт, - сказал Кабальеро. – Также важно придерживаться нашего стиля игры – это поможет нам выйти в следующий раунд.

Атаки и голы в ворота противника всегда являются для нас приоритетом – это главная идея Гвардиолы, и мы стараемся следовать ей».

В первом матче «горожане» добились победы над «красно-белыми»: Кабальеро призвал команду продолжать атаковать с такой же интенсивностью и укрепить защиту.

«Мы должны атаковать так же, как в первом матче на «Этихаде», - заявил Кабальеро, - создавать моменты и реализовывать их, но необходимо защищаться лучше, чем в прошлой встрече с «Монако».

Без сомнения, совет 35-летнего голкипера поможет «горожанам» во второй раз в истории клуба выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Монако» будет бороться за своё место в следующем раунде турнира, и Радамель Фалькао, Бернарду Силва и Килиан Мбаппе постараются создать трудности для команды Гвардиолы, – примером может служить изумительный камбэк «Барселоны», одержавшей победу над «ПСЖ» после поражения в первом матче.

«У нас есть преимущество в два мяча, но терять бдительность нельзя, - говорит Кабальеро. – Нельзя забывать о разгромном поражении «ПСЖ» от «Барселоны», так что за победу ещё предстоит бороться».