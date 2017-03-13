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Виктор ВАЦКО: «Судья испортил два голевых шанса Шахтера»

Известный комментатор раскритиковал действия арбитра в матче «горняков» против «Зари» (2:1)

  • 13.03.2017 17:25
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал судейство в матче «Зари» и «Шахтера».

- Перед забитым мячом «Зари» у «Шахтера» были два шанса на гол, которые испортил судья. Сначала был момент, когда Бернард выходил один на один (судья свистнул офсайд - прим. Footballua.tv). Буквально через 2 минуты - отменен гол Бланко-Лещука, у которого положения вне игры не было. Я считаю это результативной ошибкой ассистента арбитра. Он отменил чистый забитый мяч. Даже вживую было заметно, что там нет положения вне игры. Если бы гол был засчитан, это было бы 2:0, и «Шахтер» бы игру закрывал, скажем так.

Плюс у меня возникли сомнения относительно назначения 11-метрового в ворота «Шахтера».

Источник — ТК Футбол

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