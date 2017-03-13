Анатолий Бузник стал главным тренером студенческой сборной Украины

13 березня на засіданні виконкому Всеукраїнської футбольної асоціації студентів було сформовано тренерський штаб студентської збірної України, який готуватиме команду до Всесвітньої Універсіади. Також виконком ВФАС прийняв рішення про проведення нового міжнародного турніру «Від моря до моря».



За словами президента ВФАС Івана Крулька, на виконкомі головним тренером студентської збірної України призначено Анатолія Бузника. Також до тренерського штабу увійде Володимир Лозинський, який раніше вже очолював команду та приводив її до перемоги на Універсіаді.



Присутній на засіданні перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко запевнив, що рішення виконкому ВФАС будуть підтримані ФФУ: «Я вдячний Анатолію Бузнику та Володимиру Лозинському, завдяки якому у 2007 та 2009 році були досягнути високі результати –«золото» Універсіад у Таїланді та Сербії. Бажаю, щоб ваш тренерський тандем працював на високий результат й на Універсіаді-2017 у Тайбеї. Віримо, що у збірній будуть представлені наші найкращі студенти-футболісти».



Новий головний тренер студентської збірної України Анатолій Бузник подякував за довіру та поділився планами: «Ми розуміємо можливі складнощі при формуванні команди, відбір до збірної буде проводитись за спортивним принципом. Ми готові до пошуку кандидатів, які зможуть забезпечити максимальний результат».



Крім цього, на засіданні виконкому ВФАС було вирішено провести 5-7 травня в Івано-Франківську міжнародний турнір «Від моря до моря». До участі у змаганнях серед студентських збірних запрошені команди з країн, які входять до міжнародних організацій ГУАМ та «Вишеградська четвірка». За словами Анатолія Бузника, цей турнір стане одним з етапів підготовки студентської збірної до Універсіади, напередодні якої також запланований селекційний збір.



Президент ВФАС Іван Крулько повідомив, що найближчим часом буде розглянуто питання про формування й жіночої студентської збірної, яка вперше в історії нашої країни вирушить на Універсіаду.