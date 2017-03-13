БЕГОВИЧ: «Подготовка вратаря строится вокруг работы над психологией»

Асмир Бегович вспоминает свой важнейший дебют в Кубке Англии, а также обсуждает игру «Челси» в этом сезоне.

Кубок Англии для Асмира Беговича является знаковым турниром. Именно в матче КА Бегович впервые вышел в стартовом составе английского клуба и практически дебютировал во взрослом футболе.

Голкипер уже провел пару матчей за бельгийский «Ла Лувьер», когда его родной «Портсмут» отдал его в аренду. «Маклсфилд Таун», выступающий во Второй Лиге, стал вторым клубом, который арендовал 19-летнего голкипера. В ноябре 2006 года Бегович впервые сыграл за новую команду.

«Я вышел на замену в матче со «Стокпортом», — говорит Бегович официальному сайту клуба. — Приходится покопаться в памяти, чтобы вспомнить это!»

«Меня подписал «Маклсфилд», а спустя день их голкипер сломал руку. Мой дебют пришелся на матч Кубка Англии».

Положение команд на момент матча сильно различалось. «Маклсфилд» находился внизу турнирной таблицы и не выиграл за сезон ни одной домашней игры. Гости из «Хартлпула» занимали место, дающее право на выход в другую лигу, но, как это часто бывает в Кубке Англии, расклады перед матчем оказались неактуальны.

«Это была моя первая игра, первый выход в стартовом составе, там была серьёзная поддержка болельщиков. На стадионе была замечательная атмосфера, я слышал, как люди что-то кричали мне, и это действительно немного давило на меня. Я с нетерпением ждал этого момента, но дебют получился нервным, как и должно быть, если тебе 18 или 19 лет».

«Мы победили 2:1, а я сделал пару неплохих сейвов. Было забавно. Это был мой первый опыт в Кубке Англии, а вы прекрасно знаете, как много этот турнир значит для каждого».

«В следующем раунде нам достался «Челси»! Мне приходилось ездить туда и обратно, потому что я до сих пор жил на южном побережье Англии, будучи арендован у «Портсмута», поэтому, когда я вернулся домой, жребий уже был известен».

«Это была просто фантастика, для всех в клубе этот матч много значил».

К сожалению, Бегович получил травму на тренировке перед матчем третьего раунда на «Стэмфорд Бридж» и вернулся обратно в Портсмут. К моменту восстановления «помпи» нуждались в его игре. В матче Кубка Англии «Челси» разгромил «Маклсфилд» (6:1). Фрэнк Лэмпард оформил в той встрече хет-трик, а Джон Оби Микел забил свой первый мяч за клуб.

С сезона 2010/11 Бегович закрепился в статусе первого номера «Стоук Сити». Но в розыгрыше Кубка Англии, в котором «гончары» дошли до финала, Тони Пулис предпочитал использовать других вратарей — Карло Нэша и Томаса Соренсена.

«Было обидно не сыграть на «Уэмбли» за «Стоук», но все не может всегда складываться так, как ты хочешь. Главный тренер должен делать свою работу, вовлекая ребят в игру и принимая решения. Это позволяет всем принимать участие в игре команды, что идет только на пользу».

«В этом заключается уникальность профессии голкипера. Полевые игроки могут выйти на замену на 20–30 минут, а мы, вратари, в основном либо играем, либо нет».

В «Челси» тренером вратарей является Джанлука Спинелли, который играет важную роль в подготовке вратарей.

«Спинелли пришел в команду человеком с большой репутацией, мы слышали много хороших отзывов о нем и о его работе в Италии, особенно со сборной и в «Дженоа». Я с нетерпением ждал возможности поработать с ним, и с самого первого дня это было сплошным удовольствием».

«Он замечательный человек, он создает отличную атмосферу и хорошо знает, о чем говорит».

«Нам сильно повезло. В прошлом году я получил прекрасный опыт работы с Кристофом Лоллишоном. Илариу также ежедневно работал с командой. Нам очень повезло работать с таким количеством разных тренеров».

«В нашем возрасте технически игрок уже сформирован», — добавляет босниец, отмечая совместную работу со Спинелли.

«Все зависит от того, что тренер хочет от тебя, и какая роль тебе отводится в игре. Мне почти 30 лет, поэтому вряд ли можно что-то принципиально поменять, но то, как он говорит, его опыт игры, рассуждения о разных ситуациях, его мысли о том, как все может сложиться, могут иметь важное значение. Подготовка голкипера строится в основном вокруг работы над психологией, нежели над чем-то ещё».

Спинелли прибыл в «Челси» вместе с тренерским штабом Антонио Конте, и, по словам Беговича, в Кобхэме была создана прекрасная атмосфера, и любой игрок может в любое время обратиться к любому тренеру, если появится необходимость.

Бегович отмечает это обстоятельство и присутствие в раздевалке прекрасного командного духа как две причины, по которым клуб успешно выступает в этом сезоне. Другой причиной боснийский голкипер считает феноменальную форму команды в матчах на «Стэмфорд Бридж», что может помочь ей и в сегодняшней игре с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

«Мы очень уверено выступаем дома, и это связано с атмосферой, это результат коллективных действий».

«Мы хотим провести сильную концовку сезона, и наша форма в домашних матчах может стать ключевым моментом. Нам важно продолжать выступать так, как мы играем на «Стэмфорд Бридж». Болельщики блестяще нас поддерживали. Их поддержка может сильно помочь нам в дальнейших матчах».

«Наши игроки постараются качественно выполнять свою работу. Каждый вносит свой вклад в общее стремление команды, и мы знаем, что в конечном счете, если будем держаться вместе, то сможем добиться многого».