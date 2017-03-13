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Рыбалка провел 100-й матч на высшем уровне

Поединок против «Звезды» стал юбилейным для полузащитника киевского «Динамо»

  • 13.03.2017 16:47
  • 114 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка
© ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка

Поединок в Кропивницком против «Звезды» стал для полузащитника «Динамо» Сергея Рыбалки 100-м в составе «Динамо» и сборной Украины.

56 матчей Рыбалка провел за «Динамо» в чемпионате Украины, 10 в Кубке Украины, 2 в Суперкубке Украины, 23 в еврокубках и 9 в составе национальной сборной Украины.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    lisbvv
      lisbvv, 13.03.2017 17:07
    +1
    Заголовок зачетный
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    karine2013
    online
      karine2013, 13.03.2017 17:16
    0
    Ніодного стандарту в матчі з Зіркою неподав,а сотий матч на вищома рівні.Тормоз
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