Рыбалка провел 100-й матч на высшем уровне

Поединок в Кропивницком против «Звезды» стал для полузащитника «Динамо» Сергея Рыбалки 100-м в составе «Динамо» и сборной Украины.

56 матчей Рыбалка провел за «Динамо» в чемпионате Украины, 10 в Кубке Украины, 2 в Суперкубке Украины, 23 в еврокубках и 9 в составе национальной сборной Украины.