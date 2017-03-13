Антонио КОНТЕ: «Моуриньо – один из лучших тренеров в мире»

В преддверии сегодняшнего четвертьфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» Антонио Конте выразил свое уважение к Жозе Моуриньо.

Конте во второй раз в статусе тренера «Челси» играет против Моуриньо и в третий раз в карьере встречается с командами португальца. Второй матч состоялся в дебюте текущего сезона АПЛ, а впервые тренеры встречались в товарищеской игре, когда португалец работал с «Интером», а итальянец тренировал «Бари». Но Конте знает об истории Моуриньо на «Стэмфорд Бридж» и надеется добиться такого уже успеха с «Челси».

«Несомненно, он является одним из лучших в мире тренеров, — говорит Конте. — Я считаю, что Жозе Моуриньо написал великую историю с «Челси». Он выиграл много трофеев с командой и проделал выдающуюся работу. Важно не забывать это и проявлять глубокое уважение к нему, потому что он победитель, а мне нравится менталитет победителя».

«Он написал великую историю с «Челси», и я прекрасно знаю, что его любят болельщики «Челси», и это здорово, потому что он заслуживает этого. Несомненно, в будущем я рассчитываю выиграть здесь столько же трофеев, сколько сумел когда-то выиграть и он».

Беспроигрышная «серия» «Челси» насчитывает 10 матчей. Команда может установить клубный рекорд из 13-ти домашних побед подряд во всех турнирах. На тему контратакующей игры команды, которая многих интересовала, Конте объяснил, что никогда не делает акцент на этом во время тренировок.

«Не только «Челси», но никогда, никогда и никогда я не тренировал свои команды, пытаясь их подготовить к контратакующей игре, — говорит Конте. — Думаю, контратака — это один из вариантов игры, если у вас есть подходящие игроки, очень-очень быстрые футболисты. Когда у команды появляется свободное пространство на поле, игроки прекрасно знают, что они должны делать в этот момент. Это вполне нормально».

«Мы все знаем, что в игре случаются разные ситуации, и ты должен быть готов к разным матчам и уметь хорошо играть на разных участках поля. Если игра складывается так, что ты проводишь 70 минут игрового времени на половине поля соперника, ты должен знать, что тебе нужно делать, в противном случае у тебя возникнут проблемы».

«Иногда ты сталкиваешься с командами, которые вынуждают тебя активно обороняться, и ты должен знать, как вести себя в этот момент. Важно, чтобы игроки были хорошо подготовлены к такой ситуации».

Конте уверяет, что выбор стартового состава на сегодняшний матч будет продиктован единственным соображением: итальянец выберет команду, у которой самые высокие шансы на то, чтобы выйти в полуфинал турнира.

«Кубок Англии — выдающийся турнир. По этой причине я постараюсь принять наилучшее решение на матч с «Юнайтед», — говорит Конте. — Мы не играли на неделе, последний матч мы провели в понедельник, а затем мы сыграем в субботу. Я не вижу необходимости давать отдых футболистам, тем более что «Юнайтед» сделает то же самое в матче с нами».

«Это важная игра для нас и для них. Думаю, у них будет хороший стартовый состав, потому что, полагаю, «Юнайтед», как и «Сити», обладает лучшим составом в АПЛ, у них собраны классные игроки».

«Также у них было 4 дня на восстановление после матча Лиги Европы. Мы могли провести этот матч в субботу или в воскресенье, но мы играем в понедельник, и, думаю, ФА проявила большое уважение к «Манчестер Юнайтед», назначив эту игру на последний возможный для проведения день».

Как всегда, Конте думает только о предстоящем матче и отказывается заглядывать слишком далеко.

«Я не люблю задумываться о том, сумеем ли мы оформить «Золотой дубль» или нет, — говорит итальянец. — Для меня и моих игроков важно идти от игры к игре, а в конце сезона посмотрим, чего мы добились».

«Сейчас эта игра самая важная для нас, потому что это матч Кубка Англии на вылет. Поэтому на данный момент это самый важный матч. После этой встречи самым важным будет матч со «Стоком». Мы должны пройти предстоящий путь таким образом, чтобы в конце сезона у нас был повод для празднования. Но этот путь очень длинный».