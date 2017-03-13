Роман САНЖАР: «Шахтер можно остановить за счет самоотдачи и желания»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Лиги Пари-Матч против «Шахтера», который состоится в ближайшую пятницу в Харькове.

- Победа в Полтаве уже в прошлом, команда сосредоточена на следующем матче с «Шахтером». Подготовка к матчу с «горняками» будет носить привычный характер?

- Ничего особенного в плане подготовки к этой встрече не будет. Игры с «Шахтером» и «Динамо» стоят особняком, с этими командами всегда сложно играть, поэтому перед игрой будем делать акцент на действиях «оранжево-черных». А так, в принципе, вся подготовка будет проходить в обычном режиме.

- В первом круге «Олимпику» удалось остановить «Шахтер». За счет чего можно повторить прошлогодний успех?

- За счет огромной самоотдачи, желания и дисциплины. Плюс в матче с «Шахтером» важно, чтобы сопутствовала удача. «Горняки» создают моменты в каждой игре, поэтому нужно, чтобы рядом была футбольное везение.

- В Харькове состоится донецкое дерби. Рассчитываете на поддержку болельщиков?

- Конечно, за «Шахтер» будут больше болеть, но и мы, надеюсь, не останемся без поддержки в Харькове. «Олимпик» показывает неплохой футбол, который нравится зрителю.

- Потеря Богданова, который перебрал карточек, сильно ударит по «Олимпику»?

- Да, это потеря, но ничего страшного. Будет возможность в сложном матче проверить в деле другое сочетание игроков в центре поля.