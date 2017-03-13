Первый трофей молодой харьковской команды

История футбольная в таком футбольной городе как Харьков знает много ярких примеров взлетов и падений разных команд Первой столицы. Не заживает рана по утрате в городе клуба с 90-летней историей. Но уже появилась новая команда в нашем городе, которая шаг за шагом старается завоевать внимание, уважение и главное любовь харьковских болельщиков. Как завоевать – рецепт прост – это яркая игра и победы! В августе неравнодушные болельщики, понявшие, что никто, кроме них самих не сможет вернуть Большой Футбол в Харьков, создают ООО «Авангард», в рамках которого формируются команды "Металлист 1925" и "Металлист Юниор".

И обе команды буквально с чистого листа включаются в соревнования. Причем включаются успешно. Под руководством молодого тренера Александра Призетко «Металлист 1925» очень хорошо играет в аматорском чемпионате Украины, после первого круга идя на втором месте. Юные футболисты, которые стремятся попасть в команду Призетко, под руководством Сергея Валяева в составе "Металлист Юниор" закаляются в товарищеских матчах и участвуют в зимнем первенстве города.

То, что подопечные Валяева умеют играть в футбол, они доказали, выиграв свой первый же официальный турнир. Юные футболисты играли с командами, где собраны старшие них по возрасту футболисты, уже не один год играющие в областных и городских соревнованиях. Не стушевались, проявили бойцовские качества и стали зимними чемпионами города Харьков.

В субботу 11-го марта в финале городского чемпионата встретились достойные друг друга команды. Вначале, вот все результаты команды «Металлист Юниор», перед решающей битвой.

Путь к финалу:



"Металлист Юниор" (6 матчей, 1 место в группе "А": 6 побед, разница мячей 19:5)



"Металлист Юниор" - "Партизан"- 4:1

Авторы голов у «Металлиста Юниор»: Сергеев 12, Близно 35, Ермошенко 55, 57.

"Маршал" - "Металлист Юниор" - 0:2

Авторы голов у «Металлиста Юниор»: Сергеев 39, Бейтлинг 43.



"Металлист Юниор" - "Арсенал" - 3:1

Авторы голов у «Металлиста Юниор»: Полищук 28, Близно 30, Чекис 74.



"УФК-Олимпик" - "Металлист Юниор" - 0:2

Авторы голов у «Металлиста Юниор»: Матвиенко 39, Али 45.



"Металлист Юниор" - "Водоканал" - 2:1

Авторы голов у «Металлиста Юниор»: Ндукве, 68, 80.



1/2 финала. "Варяг" - "Металлист Юниор" - 2:6

Авторы голов у «Металлиста Юниор»: Ндукве 15, 29, Мазун 17, 51, Чекис 35, с пенальти, Неклонский 70.

Соперник команды Сергея Валяева опытнейший коллектив из Первомайска команда «Квадро», также на пути к финалу не проиграла ни одного матча – 6 игр и 6 побед.

Вот состав «Металлист Юниор» в финальном матче: Москаленко (Островерх 80+1), Полищук, Артемьев, Серый, Сулаев, Сергеев (к), Чекис, Иванов, Неклонский (Ндукве 41), Ермошенко, Мазун.

А вот в каком составе вышла на финал первомайская команда «Квадро»: Сарана, Айобами, Шеншин, Джаухар, Жозер, Тарануха, Скачко Ю., Безсалов, Кардель, Пьер, Ольховский.

Финальный поединок проходил на стадионе «Восток» и за его ходом пришли посмотреть порядка 170 болельщиков. Матч начался с изучения соперниками друг друга, поэтому игра была в первом тайме в целом равная. Хотя надо признать темп игры был достаточно высокий. На 33-й минуте Никита Иванов выводит "юниоров" вперёд. Мазун отдал верховую передачу, Иванов вышел один на один и забил в ближний от себя угол. Но первомайцы сравняли счёт уже через 6 минут. После удара со штрафного метров с 35-ти, мяч влетел в верхний угол ворот, которые защищал Москаленко. Автором гола стал Тарануха. Есть и небольшая вина вратаря «юниоров» в пропущенном голе. Но наш вратарь исправился в самой концовке игры, когда ликвидировал выход один на один нападающего «Квадро». В целом второй тайм также прошёл в равной борьбе. В середине тайма команды обменялись опасными штрафными. У команды «Металлист Юниор» Иванов сильно пробил, но Сарана оказался начеку, и мяч зафиксировал в своих руках. У первомайской команды после пробития штрафного мяч просвистел в нескольких сантиметрах над перекладиною ворот. Вообщем, победителя должна была определить так называемая футбольная лотерея, то есть серия пенальти. Сергей Валяев заменяет вратаря Москаленко на Островерха и это приносит свои плоды, ибо один из ударов, а именно удар Шеншина Островерх взял. Вот хронология пробития послематчевых пенальти:

Тарануха 1:0, Иванов 1:0 (штанга), Джаухар 2:0, Ермошенко 2:1, Шеншин 2:1 (вратарь), Чекис 2:2, Айобами 2:2 (мимо ворот), Ндукве 2:3, Безсалов 3:3, Мазун 3:4.

Есть заслуженная победа молодого коллектива. И надо было видеть счастливые глаза «юниоров» после этого успеха!

Старший тренер команды "Металлист Юниор" Сергей Валяев в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу своих подопечных в зимнем чемпионате Харькова.



"Хотел бы поздравить ребят и руководство клуба, всех людей кто причастен к "Металлисту 1925" с победой. Хотел бы сказать огромное спасибо за поддержку!

Ребятам честь и хвала, выполнили все что от них просили, была самоотдача, выполнение тренерской установки, было выполнено очень много работы, я им очень благодарен, за тот результат которого они добились.

По турниру, в принципе у нас команда только создалась и для нас это первый турнир где мы участвовали, единственное замечание, это сама организация соревнований, она должна быть немного лучше, в плане игровых полей, наличия инвентаря, как никак это первенство города Харькова, а не села. Мне кажется, в этом плане нужно еще поработать, чтобы организацию привести в порядок. Это единственный момент, о котором я хотел бы сказать, когда приезжаешь на игру, а на воротах нет сеток, поле неразмеченное поле или снега по уши, очень тяжело футболистам играть и тренерам воплощать свои задумки.

В целом, я рад, что этот турнир был, я благодарен ребятам, будем двигаться дальше!", - резюмировал Сергей Валентинович.