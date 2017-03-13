Александр ПРИЗЕТКО: «Молодым игрокам было полезно сыграть с Буковиной»

Главный тренер «Металлиста 1925» Александр Призетко о матче с «Буковиной» (1:0) и начале учебно-тренировочных сборов в Ужгороде.

- Мы провели хороший спарринг с добротной командой первой лиги. Да, сейчас в «Буковине» много новых футболистов, но, я считаю, что они полностью соответствуют уровню команды. Нашим же молодым игрокам сыграть с такой командой было полезно. Конечно, результатом этой игры все мы довольны, он добавит ребятам хорошего настроения. О качестве футбола говорить, пожалуй, не стоит, так как это первая игра на сборе. Позже мы ее детально разберем, посмотрим, кто и где допускал ошибки. Ну а так, ребята играли с желанием, думаю, очень хотели победить такого соперника. Резюмируя, скажу, что эта игра нам очень была нужна.

- Сегодня вы провели всего четыре замены. Говорит ли это о том, что этот состав для вас уже является оптимальным?

- На данный момент, пожалуй, этот состав оптимальным как раз и является. Но у каждого футболиста еще есть время, чтобы доказать свое право в этот состав попасть. Впереди еще практически весь сбор, так что игровую практику получат все.

- Изначально планировали в этой игре максимально «нагрузить» именно такое количество футболистов?

- Да, эта группа должна была получить такую нагрузку. Кто-то отыграл все 90 минут, кто-то 60-70. Так в общем-то мы и планировали. Хотели посмотреть целостность команды на фоне соперника, у которого спустя неделю уже возобновляется чемпионат Украины.

- Какие планы у команды на ближайшие дни?

- Будем работать по стандартному, ранее запланированному графику. В день приезда мы провели одну тренировку, после игры с «Буковиной» также было занятие. В принципе, у нас каждый день запланировано по две тренировки, а также различные восстановительные процедуры, тренажерный зал и прочее. Перед утренней тренировкой у ребят обязательный медосмотр, а вечером массаж. На продуктивность этого сбора мы очень рассчитываем, так как именно он и должен стать для команды подводящим ко второй части сезона.

- Условиями на этом сборе удовлетворены?

- Действительно, было очень важно собрать команду и провести полноценный сбор. Ну и, конечно же, сменить атмосферу. Здесь, на Закарпатье есть все для полноценного тренировочного процесса: поле с хорошим покрытием, как я уже говорил, все для восстановительных процедур. Также не менее важно и то, что базируемся мы в тихом месте, где есть не только чистый горный воздух, но и все, чтобы полностью концентрироваться на тренировочном процессе.