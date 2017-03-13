Месси получит бонус в €40 миллионов за новый контракт с Барселоной

«Барселона» намерена подписать новый контракт с 29-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2018-го года.
За подписание нового контракта Месси получит бонус в размере €40 миллионов.
В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, где забил 39 голов и отдал 15 голевых передач.
Источник — Mundo Deportivo
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