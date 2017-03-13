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Месси получит бонус в €40 миллионов за новый контракт с Барселоной

Каталонский клуб щедро заплатит футболисту в случае подписания нового соглашения

  • 13.03.2017 15:41
  • 780 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

«Барселона» намерена подписать новый контракт с 29-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2018-го года.

За подписание нового контракта Месси получит бонус в размере €40 миллионов.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, где забил 39 голов и отдал 15 голевых передач.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    metal_fan
    online
    metal_fan, 13.03.2017 17:18
    0
    ну пипец...он и так бегать перестал по полю, а теперь еще и бонус дадут!
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