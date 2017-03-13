Виктор ВАЦКО: «Кадар и Пантич пока не впечатляют»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал игру новичков «Динамо» Тамаша Кадара и Александара Пантича в последних матчах.

- Мне как комментатору было очень интересно следить за Кадаром. Так вот, он, фланговый защитник, принимает решение как центральный, мне так кажется. Возможно, это процесс адаптации, и он боится рисковать, играть вперед, и он останавливается, постоянно разворачивается назад.

Так что Кадар пока не впечатляет – как и Пантич. Игра против «Зирки» была первой игрой, где соперник создавал давление, и сразу возникала опасность. К тому же, кто-то видел, как Пантич начинает атаки? Все атаки начинает Вида. У Пантича этого нет.

Впрочем, и Пантич, и Кадар сыграли пока две-три игры, и я бы не стал делать быстрые выводы. Но пока они не впечатляют. Хотя, я считаю, что надо дать игрокам время, ведь у нас очень специфический чемпионат. Да, Кадар - игрок сборной Венгрии, за которого заплачены деньги, но пока хочется делать скидки.