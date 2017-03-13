Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Неприятно, что Кокорина преследует такой шлейф»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин не получил вызов в сборную России по футболу исключительно по спортивному принципу. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Кокорин не вошел в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Ранее стало известно, что футболисту грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу.

«Мы смотрим, как кто себя проявляет. Я летал и в Брюссель на игру «Зенита» с «Андерлехтом», все игры смотрю. Решение принято исключительно по спортивному принципу, здесь нет какого-то воспитательного момента. Это никак не связано с тем, что он нарушил правила дорожного движения», - сказал Черчесов.

«Понятно, что когда игрока сборной преследует какой-то такой шлейф, нам это неприятно. Об этом я сказал игрокам на первом же сборе. Футболист должен соответствовать по всем параметрам», - добавил Черчесов.

Всего в сборную России вызваны два игрока «Зенита» - Юрий Жирков и Артем Дзюба. «Они были приглашены, исходя из спортивной составляющей, а также их позиций на поле. Жирков играет левого полузащитника, Дзюба провел хороший матч с «Андерлехтом» и вообще практически в каждой игре у него есть моменты и для партнеров он их создает», - отметил тренер.

Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.