Эден АЗАР: «Такие голы нельзя натренировать»

Эден Азар рассказал о своем голе в ворота «Арсенала», который был признан лучшим в феврале.

- В тот момент мы вели в счете 1:0, и чтобы гарантировать очки, нам надо было забивать еще один, и когда у нас появился шанс, нам надо было забивать, и я это сделал. Мы выиграли 3:1, и болельщики были счастливы».

- Когда Вы забивали гол. Вы отдавали себе отчет, что этот гол станет особенным, или вы были сконцентрированы на том, что делали именно Вы?

- Все это понимаешь только потом. В такой момент на поле ты понимаешь, что забил гол, но после того, как мы смотришь его по телевизору на следующий день, ты уже понимаешь, что это нечто особенное. Ты видишь, что все обсуждают этот гол, так что потом ты понимаешь, что забил особенный гол.

Потом ты смотришь все фото с этим голом с самого начала, когда только касаешься мяча, и в конце, когда мяч касается сетки, так что это здорово.

- Можете сравнить этот гол с Лучшим голом года, который Вы забили в ворота «Тоттенхэма»?

- Это совсем другое. В матче с «Тоттенхэмом» дело было в ударе, а вот в матче с «Арсеналом» гол был индивидуальным. Этот гол похож на тот, что я забил в прошлом сезоне в ворота «Ливерпуля» на выезде. Я такое делать умею и надеюсь, еще не раз сделаю.

- Такие голы после сольных проходов как-то тренируются, или тут весь вопрос в базовых навыках?

- Можно тренировать дриблинг, но трудно натренировать, как забить такой гол в матче, так что ты делаешь это инстинктивно, а дальше смотришь, что получится.

- Возможно, Ваш гол в матче с «Вест Хэмом» будет номинирован на звание Лучший гол марта…

- Это была отличная контратака, но это не такой шикарный гол, как тот, что я забил в ворота «Арсенала».

- Вы уже отмечали, что в Вашей коллекции не хватает Кубка Англии, и это касается не только Вас, но и многих в команде.

- Мы очень хотим выиграть Кубок Англии, но когда ты выступаешь за «Челси», ты не особо об этом думаешь, потому что хочется побеждать во всех матчах. Все встречи с этого момента и до конца сезона будут сложными, потому что все хотят обыграть команду, которая лидирует в чемпионате, так что нам надо быть готовыми. Противники будут выкладываться полностью, и нам надо стараться быть на высоте.

- Если оглянуться на Вашу карьеру в «Челси», то станет очевидно, что весной Вы частенько демонстрировали свою наилучшую форму.

- Это ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, мы должны выложиться полностью. Моя цель — отдавать всего себя на поле, и только если мы завоюем трофеи, я расслаблюсь. Выходит солнце, зима окончена, и для игроков и болельщиков это хорошее время, чтобы приходить на «Стэмфорд Бридж» и отправляться на выездные игры. Всё хорошо.