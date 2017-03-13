Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хорошие поля для хороших ног, а не для копыт»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевского «Динамо» в матче против «Звезды» (0:2).

- На месте Шовковского я бы подумал над тем, чтобы вернуться в «Динамо», потому что Рудько – это не вратарь киевского «Динамо». Он мог бы выручить, если бы был грамотным. Следующую игру будет проводить Коваль, или же нужно возвращать Шовковского.

«Звезде» поле не мешало, в отличие от «Динамо», которое должно было на классе выигрывать у противника даже вдевятером и даже на асфальте. «Звезда» - молодцы, они вышли и делали свое дело. Сколько в «Динамо» быстрых игроков? Ни одного! Ярмоленко на месте крутится, Дерлиса Гонсалеса никак найти не можем. Это для техничных и быстрых было плохое поле. Хорошие поля для хороших ног, а не для копыт. В «Динамо» вроде как серьезные футболисты должны играть, а им все скидки делают.