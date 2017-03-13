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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хорошие поля для хороших ног, а не для копыт»

Специалист поделился мнением о поражении «Динамо» от «Звезды» (0:2)

  • 13.03.2017 14:51
  • 922 просмотров
  • 4 комментария
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевского «Динамо» в матче против «Звезды» (0:2).

- На месте Шовковского я бы подумал над тем, чтобы вернуться в «Динамо», потому что Рудько – это не вратарь киевского «Динамо». Он мог бы выручить, если бы был грамотным. Следующую игру будет проводить Коваль, или же нужно возвращать Шовковского.

«Звезде» поле не мешало, в отличие от «Динамо», которое должно было на классе выигрывать у противника даже вдевятером и даже на асфальте. «Звезда» - молодцы, они вышли и делали свое дело. Сколько в «Динамо» быстрых игроков? Ни одного! Ярмоленко на месте крутится, Дерлиса Гонсалеса никак найти не можем. Это для техничных и быстрых было плохое поле. Хорошие поля для хороших ног, а не для копыт. В «Динамо» вроде как серьезные футболисты должны играть, а им все скидки делают.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    demagle
      demagle, 13.03.2017 15:09
    +3
    Пошловато, но все по делу! Вратарь нужен без вариантов. Да и разнос хороший нужен почти всем...
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    movkli
      movkli, 13.03.2017 15:18
    0
    чувствую, что про копыта - очередной мем)
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 13.03.2017 15:22
    -1
    Парнокопытный вижу в зоологии мастак
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    Ihor8
      Ihor8, 13.03.2017 15:38
    0
    Может Бойко взять в Динамо?
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