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Андрей ШЕВЧЕНКО: «С кандидатурой Беседина еще не определились»

Наставник сборной Украины прокомментировал информацию о вызове форварда в стан национальной команды

  • 14.03.2017 14:05
  • 359 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новость о вызове Артема Беседина в состав национальной команды. Напомним, об этом заявил наставник молодежной сборной Украины Александр Головко.

«Это догадки Александра Борисовича. Ни у кого еще нет информации о том, кого мы вызываем или не вызываем, ведь мы сами определимся со списком игроков только к четвергу. К сожалению, у нас сейчас нет четкой взаимосвязи с тренерами команд разных возрастов, вот и получаются такие ситуации», — сказал Шевченко.

В текущем сезоне Беседин сыграл 17 матчей и забил 6 голов в составе «Динамо» во всех турнирах.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 14.03.2017 14:18
    +1
    Інтерв'ю Шеви, а фото палкіна... Круть. Чи Шева вже в структурі кротів?
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 14.03.2017 14:22
    -2
    Хорошо что с кандидатурой Сосули уже опредёлились!!!!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 14:27
    +1
    Погано Андрій Миколайович що у вас немає взаємозвязку з Олександром Борисовичом, тому що молодіжка має грати за схемою головноїКоманди і наслідувати ідеологію 1-ї команди, так як це наприклад відбувається в Ісландії і Бельгії, у них молодіжка грає в той самий футбол як і основна, принаймі старається.
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