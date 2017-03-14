Андрей ШЕВЧЕНКО: «С кандидатурой Беседина еще не определились»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новость о вызове Артема Беседина в состав национальной команды. Напомним, об этом заявил наставник молодежной сборной Украины Александр Головко.

«Это догадки Александра Борисовича. Ни у кого еще нет информации о том, кого мы вызываем или не вызываем, ведь мы сами определимся со списком игроков только к четвергу. К сожалению, у нас сейчас нет четкой взаимосвязи с тренерами команд разных возрастов, вот и получаются такие ситуации», — сказал Шевченко.

В текущем сезоне Беседин сыграл 17 матчей и забил 6 голов в составе «Динамо» во всех турнирах.