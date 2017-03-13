Динамо сыграет с Ворсклой во время перерыва на матчи сборных

Киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» договорились о товарищеском поединке в столице Украины во время мартовской паузы в чемпионате Украины.

Товарищеская игра запланирована на 25 марта. Она должна заполнить пробел в игровом графике клубов УПЛ. Напомним, что в это время будут проходить игры отбора ЧМ-2018.