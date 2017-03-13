Дмитрий ГРИШКО: «Олимпик не стоит сравнивать с Барселоной»

Капитан «Олимпика» Дмитрий Гришко поделился своими эмоциями от победы в Полтаве над «Ворсклой» (3:2), попадания команды в первую шестерку, а также рассказал о будущем противостоянии с «Шахтером».

- Подобные эмоции, какие были вчера в Полтаве, удавалось переживать ранее?

- В моей карьере вообще не было подобных матчей. Отыгрывались с 0:2, но чтобы совершить такой камбэк и победить, никогда не было.

- «Олимпик» в соцсетях сравнили с «Барселоной» после этого матча.

- Да, я видел. Это нам льстит, но это же шутка. То, что мы смогли сделать в матче с «Ворсклой» - маленький подвиг. Но «Барселона» сделала все намного красочнее, тот матч запомнится всем болельщикам на всю жизнь. Тут нечего сравнивать.

- В первом тайме мало что получалось, да и в начале второго «Ворскла» больше владела преимуществом. Может, где-то перегорели?

- Соглашусь. Где-то, может, перегорели, где-то давил результат. Правильно сказал наш главный тренер, мы были зажаты. Надо было раскрепоститься, просто играть в футбол и не думать о результате. Не получалась у нас комбинационная игра, не было моментов до 60-й минуты.

- Сильный ветер мешал в Полтаве?

- Когда мы разыгрывали с Чеснаковым сторону поля, он выиграл розыгрыш и без раздумий выбрал ту половину поля, чтобы атаковать по ветру. Тяжелее играть против ветра, но я не скажу, что этот фактор стал критическим и как-то повлиял на наши действия. Все дело не в этом, а в нашей игре и игре «Ворсклы».

- Первый гол в матче был достаточно спорным. Гошкодерю подтолкнули в спину перед тем, как Хлебас забил. Претензии к арбитру были?

- Я смотрел повтор, но так и не увидел, было ли нарушение. Был какой-то контакт, Виталик упал, но арбитр промолчал, не зафиксировав нарушения. Пошла атака, нужно было доигрывать момент, садиться за линию мяча. Но этого не получилось сделать, и Хлебас забил.

- За счет чего удалось переломить ход встречи?

- Я считаю, что Моха вовремя забил. «Ворскла» была уверенна в своих силах, где-то поверила в свой успех, но Моха эту уверенность выбил своим голом. Полтавчане начали нервничать, а мы поверили, что можем не только сравнять, но и забить победный гол. Что и произошло.

- Ты сравнял счет после стандарта. Это уже 11-й гол «Олимпика» в сезоне после стандартных положений. Стандарты – козырь «Олимпика»?

- Да, мы входим в тройку лучших команд чемпионата Украины по числу забитых мячей со стандартов. Это козырь, конечно. Хорошо, что нам удается этот компонент игры в атаке, но в обороне мы должны прибавлять и пропускать меньше со стандартов.

- Ваша победа над «Ворсклой» позволила «Черноморцу» попасть в топ-6. Из Одессы, где ты поиграл в свое время, благодарность приходила?

- Да, многие звонили – друзья, болельщики. Писали комментарии в соцсетях, благодарили. Но все же это стечение обстоятельств, которое позволило «Черноморцу» при отрицательном результате попасть в топ-6. Думаю, своими предыдущими выступлениями они заслужили этот успех. Точно так же, как и мы.

А то, что писали, было приятно. Я знаю, что в Одессе передавали результат нашей игры на стадионе, болельщики радовались. Представляю, какая атмосфера там была.

- Заключительный тур «Олимпик» проведет против «Шахтера» в Харькове. Чего ждать от противостояния с земляками?

- Нам будет очень тяжело. «Шахтер» и «Динамо» - это лидеры чемпионата, команды, которые стоят особняком в нашей лиге. Ожидаю тяжелой игры.

- «Шахтер» - это безоговорочно сильнейшая команда в Лиге Пари-Матч?

- Не знаю, сейчас была пауза, мы сыграли только с «Динамо», а с «горняками» еще не встречались. Могу судить не по своим ощущениям, а по тем играм, которые видел в исполнении дончан с «Ворсклой» и «Зарей». Пока победы даются им со скрипом, но это очень сильная команда.

- Богданов не сыграет из-за перебора желтых карточек, это большая потеря?

- Естественно, он лидер нашей команды, без него будет тяжело. Понятно, что мы не будем играть вдесятером. Есть неделя до матча, какие-то варианты будут наигрываться в тренировках.

- Впереди борьба за еврокубковые места. Кто в ней главный фаворит?

- Думаю, все претенденты на еврокубки – достойные соперники. Будет ожесточенная борьба среди четырех команд, даже с «Зарей» можно бороться. Все впереди, будет интересно.