Виктор ВАЦКО: «Фред – самый сильный полузащитник в чемпионате Украины»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о дисквалификации Фреда.
- С одной стороны, дисквалификация Фреда – это потеря для «Шахтера». А с другой – это шанс попробовать других игроков на позиции бразильца – Коваленко, Танковского, возможно, даже поменять схему. Но, понятное дело, что Фред – безальтернативный игрок основы «Шахтера» и является самым сильным полузащитником нашего чемпионата.
Источник — ТК Футбол
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