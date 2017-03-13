Виктор ВАЦКО: «Фред – самый сильный полузащитник в чемпионате Украины»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о дисквалификации Фреда.

- С одной стороны, дисквалификация Фреда – это потеря для «Шахтера». А с другой – это шанс попробовать других игроков на позиции бразильца – Коваленко, Танковского, возможно, даже поменять схему. Но, понятное дело, что Фред – безальтернативный игрок основы «Шахтера» и является самым сильным полузащитником нашего чемпионата.