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Виктор ВАЦКО: «Фред – самый сильный полузащитник в чемпионате Украины»

Его дисквалификация предоставит шанс другим игрокам «Шахтера», считает комментатор

  • 13.03.2017 14:29
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о дисквалификации Фреда.

- С одной стороны, дисквалификация Фреда – это потеря для «Шахтера». А с другой – это шанс попробовать других игроков на позиции бразильца – Коваленко, Танковского, возможно, даже поменять схему. Но, понятное дело, что Фред – безальтернативный игрок основы «Шахтера» и является самым сильным полузащитником нашего чемпионата.

Источник — ТК Футбол

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