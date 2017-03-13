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Игорь ХАРАТИН: «Заре не хватило концентрации»

Хавбек луганского клуба рассказал о поражении от «Шахтера» (1:2)

  • 13.03.2017 14:19
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ФК Заря. Игорь Харатин (слева)
© ФК Заря. Игорь Харатин (слева)

Автор гола в ворота «Шахтёра», полузащитник «Зари» Игорь Харатин ответил на несколько вопросов после игры с «горняками» (1:2).

- Считаю, получилась хорошая и зрелищная игра. Моменты были, как у одних, так и у других ворот. Думаю, болельщики остались довольны.

- Раз уж затронули тему болельщиков, то многие из них отмечают, что, несмотря на итоговый результат, «Заря» играла достойно и заслуживала ничейного результата…
- Согласен с мнением болельщиков. Вся команда старалась. Игроки все силы отдали, но к сожалению, мы уступили. Это расстроило нас. Очень хотели вчера взять очки.

- Чего всё-таки не хватило?
- Пропустили на последних минутах. Скорее всего, произошла потеря концентрации. Не доиграли моменты. Оставалось немного времени. Нужно было дотерпеть, додержаться, но мы пропустили. Наверное, всё-таки, не хватило концентрации.

- Интересный вчера получился гол, учитывая то, что два воспитанника киевского «Динамо» организовали гол в ворота их непримиримого соперника - донецкого «Шахтёра»…
- Интересно подмечено. Но в данный момент мы игроки «Зари». Спасибо Владу Калитвинцеву за то, что сделал хорошую передачу. Мне оставалось только подставить голову.

- Хорошая комбинация – результат упорных тренировок…
- Да, так и есть. Как раз на прошлой неделе мы наигрывали стандартные положения. В том числе, угловые удары. Гол не получился случайным.

- Нас активно поддерживали болельщики в этом матче…
- И я их искренне благодарен за это. Спасибо тем, кто нас поддерживал. Да, возможно результатом они разочарованы, но надеюсь, мы порадовали их игрой.

- Уже совсем скоро начнётся второй круг. Так называемая, чемпионская гонка. С нетерпением ожидаешь эти игры?
- Будет очень интересный второй этап, но прежде всего, нужно подготовиться к следующей важной игре против «Волыни». Мы должны сделать всё, чтобы победить и набрать очки.

Источник — ФК Заря

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