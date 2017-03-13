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Перенесенный матч Олимпик - Карпаты сыграют между 22-м и 23-м турами

Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о дате проведения матча 17 тура

  • 13.03.2017 14:08
  • 357 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон раскрыл новые подробности о дате проведения перенесенного матча 17 тура «Олимпик» - «Карпаты».

«Пытаемся сделать все для удобства «Олимпика» и «Карпат». Скорее всего, матч пройдет между 22-м и 23-м турами, когда сборная Украины уедет на сборы. Дата будет в этот отрезок времени на 99,9 процентов», – сказал Генинсон.

Напомним, матч «Олимпик» - «Карпаты» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Юбилейный» в Сумах.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    orest0998
    online
      orest0998, 13.03.2017 15:20
    +1
    Припустимо Матвієнко попаде в список збірної,чисто теоретично.В Карпат не буде основного лівого захисника.І що їм робити??
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 13.03.2017 15:21
    0
    А за регламентом грати не пробували? Ах да!! Це не наш метод!
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