Перенесенный матч Олимпик - Карпаты сыграют между 22-м и 23-м турами

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон раскрыл новые подробности о дате проведения перенесенного матча 17 тура «Олимпик» - «Карпаты».

«Пытаемся сделать все для удобства «Олимпика» и «Карпат». Скорее всего, матч пройдет между 22-м и 23-м турами, когда сборная Украины уедет на сборы. Дата будет в этот отрезок времени на 99,9 процентов», – сказал Генинсон.

Напомним, матч «Олимпик» - «Карпаты» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Юбилейный» в Сумах.