Рио ФЕРДИНАНД: «Хотел бы видеть Гризманна в Манчестер Юнайтед»

Да он и раньше был интересен только на фоне совсем уж упоротышей из кайманды.

Дружище, на каком там месте Динамомашина? Рвет кротов наверное? Тут просто все врут, что за сере...

Что за бред? Откуда в украине футболисты? Бегуны за мячом... Какие школы, академии?Деревообрабаты...

А почему не предложить не гибрид,а нормальный вариант бельгийский? С делением очков пополам? А во...

Додатково на відеоповторах затвердити три судді, які приймуть більшістю правильне рішення !!!

ФИФА считает что это испортит их доходы, поэтому скорее всего будут изменения в виде дополнительн...

а за что его наказывать - задание выполнил?.. тут премировать надо....