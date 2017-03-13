Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рио ФЕРДИНАНД: «Хотел бы видеть Гризманна в Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «красных дьяволов» рассказал о достоинствах француза

  • 13.03.2017 13:58
  • 58 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Юнайтед. Рио Фердинанд
© ФК Манчестер Юнайтед. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не поскупился на похвалу в адрес нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Фердинанд очень хотел бы видеть футболиста сборной Франции в составе манкунианцев.

«Я был бы очень рад видеть Гризманна в составе «Манчестер Юнайтед». В последние четыре года он всегда забивал больше 20 голов за сезон. Этот игрок действительно обладает достаточно высоким классом и техникой, чтобы добиться успеха», — приводит слова Фердинанда The Sunday Times.

Недавно Гризманн отметил, что не думает о смене клубной прописки.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.