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Виктор ВАЦКО: «Гладкий чувствует себя лидером в Карпатах»

Украинский журналист поделился мнением о роли Александра Гладкого в львовском клубе

  • 13.03.2017 13:49
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился впечатлениями об игре «Карпат» в последних матчах.

«После того, как мы увидели две игры Гладкого в «Карпатах», было видно, что у него много желания и что он осознанно сделал свой выбор в пользу «Карпат», потому что знает город, знает команду, команда знает его, и он нужен этой команде. Даже Дулуб говорит, что «Карпаты» с Гладким и без Гладкого – это две разные команды, и, конечно, он там лидер, он чувствует уверенность, полное доверие тренера и партнеров по команде – то, чего не было в «Динамо» Киев. Поэтому, конечно, он забил и сделал ассист, очень уверенно себя чувствовал.

Игорь Худобяк – молодчина с большой буквы. Я не знаю, сколько ему лет, потому что для меня он вечно молодой – прическа изменилась, а Игорь таким же остается. Также продолжает радовать левый защитник Матвиенко, который ничем не уступает предыдущим игрокам на этой позиции в «Карпатах»,-  сказал Вацко.

Источник — ТК Футбол

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