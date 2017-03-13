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Эдуард СОБОЛЬ: «Место в сборной за мной не забронировано»

Футболист «Зари» – об игре за национальную команду

  • 13.03.2017 13:33
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ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь

Защитник «Зари» Эдуард Соболь рассказал о ситуации в сборной Украины.

- Как ты оценишь выступление сборной в последних пяти матчах?

- Учитывая, что пришел новый тренерский штаб и что идет омоложение, результаты неплохие. Хотелось бы и лучше, но оно видно, что мы с каждой игрой прибавляем, прогрессируем, так что дальше будет только лучше.

- От какой игры за сборную ты получил наибольшее удовольствие?

- Вообще, самая запоминающаяся игра – дебютная. Она не забудется никогда. Ну, а по атмосфере и по самому матчу, игра с Турцией была интересная. Мы имели преимущество, но, правда, растеряли. Но ничего, впереди еще игры, будем набирать больше очков.

- Что ты можешь сказать о тренерском штабе Шевченко, какие обязанности на себя берут его помощники?

- Там действительно видно, что специалисты европейского уровня. Рауль Рианчо бывает, что работает только отдельно с атакой, с Андреем Николаевичем и Мауро Тассотти мы работаем больше на оборону, уделяем этому внимание, разным перестроениям. Думаю, за счет этого и общекомандной тактике мы еще не проигрываем и, надеемся, и не будем, а продолжим выигрывать.

- Не обидно ли тебе, что из-за перебора желтых карточек придется пропустить матч против Хорватиии?

- Обидно, конечно. Но это футбол. Здесь все страдают от перебора карточек. Надеюсь, что я сыграю в ответной игре. Приложу максимальные усилия, чтобы тренера доверили мне место.

- Ты чувствуешь, что уже доказал себе, что тебя не просто так вызывают в сборную и что ты готов защищать честь целой страны?

- Я еще ничего не доказал. За мной там место не забронировано. Нужно на каждой тренировке и на каждой игре показывать, что я достоен играть в составе и что я ничего не доказал никому.

Источник — Xsport

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