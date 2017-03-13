УЕФА принял решение не наказывать арбитра встречи Барселона - ПСЖ

Немецкий арбитр Дениз Айтекин, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ, продолжит получать назначения на матчи главного клубного турнира Европы.

Напомним, ранее сообщалось о возможности наказания арбитра, а также о петиции «о переигровке матча», которая собрала более 200 тысяч подписей.

«После каждой игры в УЕФА анализируют работу судейской бригады, чтобы решить, какие матчи в будущем она будет обслуживать. Также обсуждается вопрос, стоит ли наказывать рефери, если в этом есть необходимость. Для нас же матч между «Барселоной» и «ПСЖ» закончился с финальным свистком, ничего более», — сказано в источнике.