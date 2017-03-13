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УЕФА принял решение не наказывать арбитра встречи Барселона - ПСЖ

Дениз Айтекин будет и дальше обслуживать матчи Лиги чемпионов

  • 13.03.2017 12:45
  • 2192 просмотров
  • 8 комментария
Метки
alchetron.com. Дениз Айтекин
© alchetron.com. Дениз Айтекин

Немецкий арбитр Дениз Айтекин, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ, продолжит получать назначения на матчи главного клубного турнира Европы.

Напомним, ранее сообщалось о возможности наказания арбитра, а также о петиции «о переигровке матча», которая собрала более 200 тысяч подписей.

«После каждой игры в УЕФА анализируют работу судейской бригады, чтобы решить, какие матчи в будущем она будет обслуживать. Также обсуждается вопрос, стоит ли наказывать рефери, если в этом есть необходимость. Для нас же матч между «Барселоной» и «ПСЖ» закончился с финальным свистком, ничего более», — сказано в источнике.

Источник — RMC

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 13.03.2017 13:08
    +1
    Надо ж будет барсе и в 1/4 помочь, если что...
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    darvey77
    online
      darvey77, 13.03.2017 13:21
    +6
    пока не введут видео повторы и отдельного судью (как в регби или хоккее) то до тех пор и будет эта ватханалия. ИМХО
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    pike1
      pike1, 13.03.2017 13:22
    +4
    да никто бы его и не наказывал, это все "понты для приезжих", а именно для небольшой группы ноющих, который никак смириться не могут, если бы за такое наказывал судить бы было некому уже давно
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    ss87
      ss87, 13.03.2017 13:46
    +5
    Если кто и виноват в таком разгромном поражении, то это исключительно игроки ПСЖ и тренер. Ибо нефиг было весь матч сидеть в своей штрафной!!
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    alegofich
    alegofich, 13.03.2017 13:58
    0
    Пропоную до матчу говорити результат - і типу рефері такий: - атвічаю за різультат)))
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    уух
    online
      уух, 13.03.2017 14:04
    +1
    а за что его наказывать - задание выполнил?.. тут премировать надо....
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    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 13.03.2017 14:04
    -1
    darvey77, 13.03.2017 13:21
    пока не введут видео повторы и отдельного судью (как в регби или хоккее) то до тех пор и будет эта ватханалия. ИМХО
    ФИФА считает что это испортит их доходы, поэтому скорее всего будут изменения в виде дополнительных судей под/над стадионом, а видеоповторы будут игнорировать походу еще долго.
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    A-68
    online
      A-68, 13.03.2017 14:09
    -1
    Додатково на відеоповторах затвердити три судді, які приймуть більшістю правильне рішення !!!
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