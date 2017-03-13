Петиция о переигровке матча Барселона - ПСЖ собрала 200 тысяч подписей

На сайте Change.org появилась любопытная петиция о переигровке ответного матча 1/8 Лиги чемпионов «Барселона» - ПСЖ (6:1).
Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьезно навредили «ПСЖ». По мнению автора петиции, немецкий рефери Дениз Айтекин дал «Барселоне» преимущество своими спорными решениями», из-за чего испанская команда и прошла в следующий раунд еврокубков.
На данный момент петиция собрала уже более 200 тысяч подписей.
Источник — Sport.ua
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