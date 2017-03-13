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Петиция о переигровке матча Барселона - ПСЖ собрала 200 тысяч подписей

Автор считает, что спорные решения арбитра не позволили ПСЖ выйти в четвертьфинал

  • 13.03.2017 12:25
  • 340 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

На сайте Change.org появилась любопытная петиция о переигровке ответного матча 1/8 Лиги чемпионов «Барселона» - ПСЖ (6:1).

Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьезно навредили «ПСЖ». По мнению автора петиции, немецкий рефери Дениз Айтекин дал «Барселоне» преимущество своими спорными решениями», из-за чего испанская команда и прошла в следующий раунд еврокубков.

На данный момент петиция собрала уже более 200 тысяч подписей.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 13.03.2017 12:46
    0
    ...щас! Барса переигрывать бежит - спотыкается
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