Петиция о переигровке матча Барселона - ПСЖ собрала 200 тысяч подписей

Последние комментарии

Андрей ШАХОВ: «Динамо деградировало» 12:33 — DYNKYIVPIK Шахов все влучно сказав, про що у нас накипіло від повної деградації команди, за яку щиро вболіва... 12:22 — Informozavr2011 Андрей! С одной стороны правильно говоришь! Только не забывай, что ты журналист журнала "Фут...

Гладкий забил первый гол за последние 10 месяцев 12:32 — kostyasumy Идейе лишний в твоем списке, а Гладкий и незабивание - это тождественные понятия, исключения лишь...

Андрей ПОЛУНИН: «Без легионеров Шахтер хуже Зари» 12:27 — Informozavr2011 Андрей ПОЛУНИН: «Без легионеров Шахтер хуже Зари».Шахтёр хуже не только Зари, но и ряда других кл...