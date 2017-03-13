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Заяви свою команду в чемпионат Киева по футболу WS League!

Новый футбольный чемпионат города Киева!

  • 13.03.2017 12:08
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Заяви свою команду в чемпионат Киева по футболу WS League!
WS League предлагает Вам принять участие в лучшем по организации киевском аматорском турнире по большому футболу!
 
Старт сезона не за горами (18-19 марта) и у нас осталось всего одно место, чтобы принять участие в грандиозном по своим масштабам футбольном проекте!
 
С более детальной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте WS League - www.superleague.kiev.ua
 
Презентация нового сезона - по этой ссылке.
 

Автор — Antonio Falcone, Sport.ua

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