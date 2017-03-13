Андрей ПОЛУНИН: «Без легионеров Шахтер хуже Зари».

Своим мнением о перипетиях прошедшего 21-го тура Премьер-лиги в контексте подготовки к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией, который состоится 24 марта, поделился экс-полузащитник сборной Украины Андрей ПОЛУНИН.

— Андрей Викторович, оправдал ли ваши ожидания центральный поединок тура?

— Вне всякого сомнения. Главное, что интрига держалась практически до финального свистка, а это не может не радовать, ведь таких баталий в украинском чемпионате стало намного меньше. Заря на фоне именитого соперника выглядела хорошо и вполне заслуживала ничьей. Шахтер забил со стандартного положения, а это говорит о том, что луганчане все-таки подустали и где-то потеряли концентрацию.

— Тем не менее подопечные Юрия Вернидуба подтверждают статус, если можно так сказать, третьей силы в нашем первенстве?

— Скажу больше: если сейчас убрать легионеров из составов Шахтера и Динамо (в большей степени это касается горняков), то Заря была бы выше грандов. И так заметно, что оранжево-черным стало труднее добывать победы.

— С чем это связано, на ваш взгляд?

— Главную причину нужно искать внутри команды. Но со стороны кажется, что не та мотивация у иностранцев, возможно, они хотят себя продать, поскольку не видят того уровня сопротивления, который был раньше, когда, помимо Динамо, на высоте были Днепр и Металлист.

— Перед матчем Заря недосчиталась нескольких арендованных исполнителей, принадлежащих Шахтеру…

— Не углубляясь в эту тему, скажу, что я крайне негативно отношусь к таким вещам. Футболист, наоборот, должен доказывать свою профпригодность в поединках с клубом, которому принадлежит. Для игрока это супермотивация — возвратиться в основную команду.

— До прошедшего игрового дня интрига в борьбе за золотые медали хоть и маленькая, но сохранялась. Сейчас Шахтер уже можно поздравлять с чемпионством?

— Не думаю, что проигрыш Динамо Зирке на что-то кардинально повлиял. Все-таки в таком чемпионате отыграть 13 очков вряд ли возможно, поэтому по крайней мере я не питал на этот счет каких-то иллюзий. А в связи с тем, что Шахтер вылетел из еврокубков, горняки сейчас сосредоточены на завоевании только двух трофеев…

— В нынешней ситуации Заря сможет дать бой Динамо за место в Лиге чемпионов?

— Думаю, многое, если не все, будет зависеть от их очных противостояний на втором этапе первенства. Все в руках луганчан, поэтому где-где, а тут может развернуться нешуточная борьба.

— А вообще с такой формулой чемпионата дальнейшие матчи во второй шестерке, такие, допустим, как Сталь — Зирка или Ворскла – Сталь, представляют собой интерес?

— Считаю, нужно искать другие варианты. У некоторых команд уже нет мотивации для дальнейшей борьбы, разве что для города, имиджа клуба, но все равно это не тот спортивный принцип, который должен присутствовать. Хотя, к примеру, для Леонида Кучука, только возглавившего Сталь, это прекрасная возможность обкатать состав на будущий сезон.

— Потихоньку главной темой становится ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина. С какими чувствами ожидаете данное противостояние?

— Надежды на положительный результат у нас имеются. И если все сложится, мы будем реальными претендентами на первое место в группе. Но даже при поражении, уверен, вешать нос не стоит, поскольку впереди будет еще пять туров, в которых, учитывая состав нашего секстета, возможно все. Просто потом терять очки будет крайне нежелательно.

Понятное дело, что хорваты — фавориты, многие игроки этой команды выступают в сильнейших клубах Европы. Однако не нужно принижать способности и наших футболистов. Пускай в Турции, но забивает Евгений Селезнев, видимо, в отличных кондициях сейчас пребывает Руслан Малиновский… На одну игру может настроиться любая команда. Очень важно правильно выбрать тактику и сыграть дисциплинированно, тогда все будет нормально.

— Много разговоров сейчас об игровом тонусе наших исполнителей, выступающих в отечественной Премьер-лиге. Месяца, чтобы приблизиться к лучшим кондициям, достаточно?

— Сборная — это совсем другой уровень в плане самоотдачи, даже самопожертвования, поскольку футболист защищает честь страны, и никакие отговорки здесь неуместны. Поэтому проблем с функциональным состоянием быть не должно.