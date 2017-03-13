«Эвертон» отрывается от конкурента

Не порадовали «дрозды» своего наставника в юбилейном для него 300-м матче в АПЛ. Тони Пьюлис вместе со своими подопечными потерпел крупное поражение на «Гудисон Парк», без вариантов уступив «Эвертону». Этот поединок был важным для обеих команд, так как «Эвертон» и «Вест Бромвич» конкуренты в турнирной таблице и сражаются за седьмое еврокубковое место. Но если «ириски» смогли показать качественный футбол, то «дрозды» сыграли явно ниже своих возможностей.

Очередную великолепную игру провел Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард поучаствовал во всех трех мячах своей команды, отметившись ассистом и 19-м голом (это личный рекорд результативности для 23-летнего нападающего на протяжении одного сезона АПЛ) в Премьер-лиге этого сезона. Также бы отметил дебютный гол за «Эвертон» Моргана Шнайдерлина.

Таким образом, одержав пятую кряду домашнюю победу, команда Рональда Кумана оторвалась от ВБА на семь очков и может чувствовать себя уверенно в борьбе за последнее еврокубковое место.

«Эвертон» – «Вест Бромвич» 3:0

Голы: Миральяс, 39, Шнайдерлин, 45+1, Лукаку, 82

«Эвертон»: Роблес – Коулмэн, Ягелка, Уильямс, Бэйнс (Фунес Мори, 46) – Шнайдерлин, Барри (Кэлверт-Льюин, 84) – Баркли, Т. Дэвис, Миральяс (Гуйе, 71) – Лукаку

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Ливермор – Флетчер, Якоб (Моррисон, 79) – Шадли, Макклейн (Брант, 75) – Робсон-Кану (Рондон, 76)

Предупреждения: Барри - Якоб, Доусон

Джошуа Кинг – как страшный сон для «молотобойцев»

Самый жаркий матч в этом туре выдали «Борнмут» и «Вест Хэм». Обе команды на двоих забили пять голов. Счет на старте поединка должен был открывать Джошуа Кинг, однако норвежец не реализовал пенальти. Сам Кинг в ту минуту даже не мог подумать, что именно он станет главным героем встречи. Но обо всем по порядку.

Уже спустя минуту после нереализованного пенальти норвежского форварда «молотобойцы» вышли вперед усилиями лучшего бомбардира команды Мичейла Антонио. Затем по истечении получаса игрового времени лучший бомбардир «Борнмута» в этом сезоне Джошуа Кинг восстановил статус-кво. А уже в самом дебюте второго тайма – вывел впервые в матче свою команду вперед.

Лондонская команда проявила характер и благодаря Андре Айю, казалось, спаслась от поражения в самой концовке игры, но иного мнения был Кинг. 25-летний форвард сборной Норвегии, оформивший хет-трик, на последней минуте противостояния точным ударом на добивании принес первую победу «вишням» в 2017-м году. А «Вест Хэм», уступив во втором поединке подряд, довел безвыигрышную серию до четырех матчей.

«Борнмут» – «Вест Хэм» 3:2

Голы: Кинг, 31, 48, 90 – Антонио,10, Айю, 83

На 9-й минуте Кинг не реализовал пенальти (мимо)

На 37-й минуте Афобе не реализовал пенальти (вратарь)

«Борнмут»: Боруц – А. Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс – Артер, Гослинг – Фрейзер (Муссе, 85), Кинг, Пью – Афобе (Уилшир, 85)

«Вест Хэм»: Рэндольф – Куяте (Байрэм, 78), Фонте, Рид, Крессвелл – Фегули (Айю, 58), Нобл (Снодграсс, 58), Обианг, Лансини – Антонио – Кэрролл

Предупреждения: Пью, Афобе, Гослинг, С. Кук - Нобл, Обианг

«Ливерпуль» берет реванш у «Бернли»

Команда Юргена Клоппа взяла реванш у «Бернли» за поражение в матче первого круга на «Терф Мур». Но вместо убедительного реванша получилась натужная минимальная победа. Игра «Ливерпуля» снова оставила много вопросов. Мерсисайдская команда уже который раз в этом сезоне показала, что поединки с топ соперниками ей даются намного легче, чем встречи с середняками и аутсайдерами, где приходится вскрывать насыщенную оборону противника.

«Лебеди» неожиданно вышли вперед на самом старте матча. Мэттью Лоутон сделал классный прострел на дальнюю штангу, откуда Эшли Барнс вколотил мяч в ворота. У «Ливерпуля» многое в первые 45 минут (да и вообще в поединке) не получалось, даже создавать моменты было сложной задачей. Поэтому гол Жоржиньо Вейналдума (а голландец в нынешнем сезоне забивает только важные мячи) в добавленное к первому тайму время оказался «манной небесной» для «красных».

Такая же невыразительная игра от подопечных Юргена Клоппа продолжилась и после перерыва. Непривычно малоэффективен был Садио Мане, также очень не хватало на поле Роберто Фирмино, получившего повреждение накануне игры. Забитый мяч Эмре Джана, исходя из перипетий встречи, был таким же неожиданным и нелогичным, как и гол в первом тайме Жоржиньо Вейналдума.

Можно сказать, что «Ливерпуль» выжал максимум из своих моментов, и в какой-то степени к мерсисайдцам повернулась лицом удача, и они сумели взять верх, по сути, в равном противостоянии. А «Бернли» вновь доказал, что это очень неудобный и крепкий оппонент для английских грандов.

«Ливерпуль» — «Бернли» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Вейналдум, 45+1, Джан, 61 — Барнс, 7

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Матип, Клаван, Милнер — Вейналдум, Джан, Лаллана — Мане, Коутиньо (Вудберн, 60), Ориги (Лейва, 79)

«Бернли»: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд (Брэди, 73), Бартон, Хендрик, Арфилд (Аджей, 90) — Барнс, Грэй (Воукс, 80)

Предупреждения: Джан, Лаллана — Ми, Бартон

Другие результаты 28-го тура:

«Манчестер Сити» - «Сток Сити» 0:0

«Халл Сити» - «Суонси» 2:1

Турнирная таблица