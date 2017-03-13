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Эдуард СОБОЛЬ: «Главная задача Зари – третье место»

Защитник луганчан считает, что его команда в будущем сможет побороться за наивысшие места в УПЛ

  • 13.03.2017 11:24
  • 145 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь

Защитник «Зари» и сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о том, как состоялся его переход в луганский клуб, а также о планах на будущее.

Кто инициировал твою аренду в «Зарю», какая из сторон начала переговоры?
– Когда еще был сбор с «Шахтером», то мне звонил Юрий Николаевич и говорил, что хочет видеть в клубе. Но мы тогда с ним договорились, что я до конца пройду сбор в «Шахтере», а затем, если не получится остаться, то с радостью перейду в «Зарю». Так и получилось.

– Ты играл за проблемные «Металлург» и «Металлист», а здесь стабильная «Заря». Как было окунуться опять в чисто футбольную атмосферу?
– Конечно, легче играть, когда не забиваешь себе голову ничем посторонним, когда все мысли сосредоточены только на футболе и тренировках. Есть и база, и поля, и где можно переодеться, покупаться, и тренажерный зал. И дом рядом. Так что атмосфера очень хорошая.

– Была игра с «Динамо». Есть ли чувство, что вы можете навязать киевлянам борьбу за второе место или ставите себе за цель третью строчку?
– Можем мы, конечно, конкурировать и с «Динамо», и с «Шахтером». Задачи у нас максимальные. Так что, если будет возможность побороться за второе место, то почему и нет? Но главная задача, конечно, это третье место.

– Твоя аренда до конца сезона. Что ты планируешь делать в следующем футбольном году?
– Я пока даже не знаю. Пока у меня задача хорошо играть в «Заре», прогрессировать, помогать добиваться результата. На этом заканчивается арендное соглашение и, наверное, вернусь в «Шахтер». А там уже не хочу загадывать.

Источник — Xsport

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Комментарии
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 13.03.2017 12:40
    0
    Адекватно сказал! Молодец! Надо реально смотреть на вещи! Заря только теоретически может конкурировать с Динамо за второе место, а практически - будет в этом сезоне третьей, Динамо второй, а гуманитарный конвой с протухшими продуктами "Шахтёр" даже первым! Пусть болелы Шахты хоть чему-то порадуются в этом сезоне, ведь Суперкубок Украины проиграли, в Лигу чемпионов Шахту не пустил дворовой Янг Бойз, а из Лиги Европы вылетели от середнячка Испании дебютанта Лиги Европы - Сельты! Да и Кубок Украины ещё под вопросом! А самое печальное для болел Шахты, что скорей всего этот клуб вскоре прекратит своё существование, как ни странно это звучит! За Ахметовым давно тюрьма плачет и покуда при власти Порошенко - один из основателей Партии Регионов, то Ахма может ещё прятаться в Англии и финансировать инвалидный клуб из Донбасса. Но это до поры, до времени!
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