Двойные стандарты Звезды, техничная спина Васина, реанимация Гладкого

Накануне тура, в пятницу, состоялась жеребьевка календаря второго этапа чемпионата, где счастливчики разыграют медали, а вторая шестерка – отцепит двух лишних в УПЛ. И уже на следующий день, в субботу, составы секстетов были определены окончательно: досрочно, за тур до финиша второго круга проигравший «Черноморец» оказался тем самым счастливчиком. Ведь «Ворскла» тоже удивительнейшим образом не выиграла.

Камбэк тура

Безусловно, ключевым поединком для полтавчан во второй части сезона был субботний матч против «Олимпика». Номинально выездной для команды Василия Сачко (хотя и проходил в Полтаве) мог определить ее турнирную судьбу: победа давала отличные шансы почти догнать шестой «Черноморец». И после часа игры «Ворскла» вела в счете 2:0. Но потом с командой случилось нечто странное, «Олимпик» же, видимо, вдохновленный подвигом «Барселоны» в ЛЧ, за семь минут успел забить три мяча на любой вкус. 3:2 в пользу дончан и этот результат оставил «Ворсклу» за бортом первой шестерки.

Залет тура

Во встрече «Черноморца» и «Стали» зрители увидели немало моментов, но гол был забит лишь один. Зато получился он очень ярким. Защитник одесситов Александр Азацкий выбивая мяч из своей штрафной, попал в Дениса Васина, пытавшегося увернуться. От его спины мяч по неимоверной траектории и залетел за спину вратарю «моряков».

Этот гол и стал победным для сталеваров. Хотя одесситы покидали поле тоже в хорошем настроении: они уже знали о катастрофе «Ворсклы», следовательно, за тур до конца первого этапа чемпионата забронировали себе место в элитной шестерке.

Безголовье тура

Единственный матч, в котором команды обошлись без голов, был сыгран в Александрии, где местная одноименная команда принимала «Днепр». Да и моментов на протяжении поединка было создано немного, посему после финального свистка оба тренера признали, что результат соответствует игре. И если для только закаляющихся днепрян этот турнирный балл, несомненно, добыча, то претенденту на еврокубки негоже терять очки во втором матче кряду, да еще и на своем поле.

Метаморфозы тура

Давно львовские болельщики ждали этих времен. Впервые за полтора года «Карпаты» победили дважды кряду. В прошлом туре была обыграна «Александрия» (1:0), в этом повержена «Волынь» (2:1). Отметим, что в обоих матчах победные мячи на свой счет записывал нестареющий Игорь Худобяк. Его голы позволили команде наконец-то выбраться из зоны вылета.

Помимо победы в данном поединке случилось и одно неординарное событие: впервые за 10 месяцев в чемпионате забил Александр Гладкий.

Стандарты тура

Провал. Другим словом и не назовешь игру киевского «Динамо» в Кропивницком. Показалось, пока еще действующий чемпион приехал в столицу Кировоградской области с уверенностью, что сходу заберет три очка и тотчас домой. «Звезда» имела свое мнение. Причем команда Романа Монарева, с треском провалившая предыдущий матч, сейчас тоже не феерила в атаке, зато почти со стопроцентной точностью реализовала свои моменты. По крайней мере, два заработанных штрафных Адеринсолой Эсеолой, который просто замучил оборону киевлян, увенчались голами. Вот такие двойные стандарты дебютанта. Защита же хозяев сыграла на отлично, выключив из игры всю атаку Реброва, которая не очень-то и сопротивлялась.

Матч тура

Центральным поединком должен был стать матч первой и третьей команд таблицы – «Шахтера» и «Зари». Поединок оправдал ожидания, получился результативным, с тремя забитыми мячами. И даже без пяти арендованных у дончан футболистов (не смогли сыграть Соболь, Гречишкин, Петряк, Безбородько, Кулач) «Заря» сумела навязать сопернику борьбу. У команды Вернидуба получилось по ходу встречи отыграться, но вот додержать ничью до финального свистка не удалось. Не так давно игравший за луганчан Максим Малышев после подачи углового Дарио Срной принес «Шахтеру» победу на 88-й минуте матча. Кстати, гол Максим не праздновал.

Гол тура

Результативный удар форварда «Ворсклы» Дмитрия Хлебаса хоть и не принес такой нужной его команде победы в матче с «Олимпиком», но получился очень зрелищным.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО