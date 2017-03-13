Динамо Киев - зимний обладатель Кубка ДЮФЛУ 2017

Команда столичного клубу, сформована з гравців 2002 року народження, здобувши вольову перемогу над збірною Києва, здобула Зимовий Кубок Дитячо-юнацької футбольної ліги 2017-го року.

Дві вольові перемоги, напруга від стартового до фінального свистка, голи-красені, вирішальний м’яч на останніх секундах зустрічі – «малий» та головний фінали «Зимового Кубку ДЮФЛУ–2017», які 12 березня пройшли у манежі «Динамо» у Кончі-Заспі, стали справжньою окрасою турніру. А вболівальники та глядачі, серед яких були перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, президент ДЮФЛУ Віталій Борт, наставники юнацьких збірних країни Олег Кузнецов, Сергій Попов, Володимир Єзерський, відомі у минулому футболісти Володимир Безсонов, В’ячеслав Шевчук, Андрій Воробей, Сергій Ковалець отримали справжнє задоволення від безкомпромісної боротьби та видовищного футболу у виконанні кращих команд турніру.

«Металург» (Запоріжжя) - «Шахтар» (Донецьк) 2002 р.н. - 2:1

Голи: Сидоров (66), Шиш (70, автогол) — Світюха (18)

Першими на штучний газон манежу тренувальної бази «Динамо» у видовищному та інтригуючому матчі за третє місце вийшли команди запорізького «Металурга» та донецького «Шахтаря» 2002 року народження. Команди по черзі створювали небезпечні моменти, але в першому таймі більше пощастило «гірникам» - на 18-й хвилині Денис Світюха відкрив рахунок у зустрічі.

У другому таймі суперники продовжували змагатися у кількості небезпечних моментів, але тривалий час змінити рахунок на табло не дозволяли голкіпери двох колективів. Та все ж, під завісу зустрічі «Металургу» вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Спочатку Олексій Сидоров змусив капітулювати воротаря «гірників» дальнім ударом, а вже на останніх секундах компенсованого арбітром часу захисник «Шахтаря» Роман Шиш зрізав м’яч у власні ворота, ведучи боротьбу з опонентом після навісу зі штрафного. 2:1 – перемога «Металурга», який завойовує бронзові нагороди.

«Динамо» (Київ) 2002 р.н. - Збірна м. Києва — 2:1

Голи: В'юник (30), Блізніченко (60) — Каїка (17)

Вирішальний двобій турніру, в якому зустрілися команди київського «Динамо» (гравці 2002 р.н.) та збірна Києва, пройшов за аналогічним сценарієм. Щоправда, із незначною різницею: другий тайм зустрічі став значно багатшим на небезпечні моменти, ніж перша половина гри. А передматчева церемонія нічим не поступалася аналогічним заходам перед кращими поєдинками «дорослого» футболу: вихід юних гравців у супроводі зовсім маленьких футболістів, величезний державний прапор, Гімн України. Не розчарував і сам матч.

Рахунок у зустрічі відкрила столична збірна: Олексій Каїка, скориставшись помилкою голкіпера «Динамо», головою відправив м’яч у сітку. Відігратися динамівцям вдалося ще у першому таймі: відзначився В’юник.

По перерві перевага «динамівців» стала ще більш відчутною, але засмутити воротаря суперників динамівцям вдалося лише раз – красень-гол на рахунку Віктора Блізніченка. Тож, 2:1 – вольова перемога «Динамо», яке й стало переможцем турніру.

Матч за 7-е місце: УФК «Карпати» - ДЮСШ-15 - 5:1

Матч за 5-е місце: ФК «Дніпро» - ФК «Львів» 3:1

На церемонії народження тріумфаторів та призерів турніру, а також кращих гравців змагань перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко високо оцінив рівень підготовки змагань та привітав переможців «Зимового Кубку ДЮФЛУ-2017”:

«В першу чергу передаю привітання, найкращі побажання та слова подяки від президента Федерації футболу України Андрія Павелка керівникам футбольних клубів і академій, президентам футбольних клубів, які роблять усе для того, щоб такі чудові змагання відбувалися в нашій країні, - відзначив у своєму виступі Вадим Костюченко. – Хочу висловити подяку футбольному клубу «Динамо», який допоміг у проведенні турніру, а вирішальні матчі пройшли на найвищому рівні у його чудовому манежі. Гравцям бажаю гарно виступати на дорослому рівні, а сьогодні, хочу це підкреслити, був справжній дорослий футбол, гідно захищати кольори свого клубу та міста. А тим, кому пощастить вдягнути футболку юнацької збірної України – гідно представляти нашу державу на найвищому рівні. І нехай вам у цьому щастить».

У свою чергу президент ДЮФЛУ Віталій Борт, привітавши учасників із завершенням турніру та гарною грою, відзначив, що кількість учасників змагань цього року збільшилася.

Кращі гравці «Зимового Кубку ДЮФЛУ-2017»:

Кращий захисник — Пилип Хамаха («Металург» Запоріжжя)

Кращий півзахисник — Артем Кулаковський («Динамо» (Київ) 2002 р.н.)

Кращий нападник — Віктор Блізніченко («Динамо» (Київ) 2002 р.н.)

Кращий голкіпер — Микита Турбаєвський («Шахтар» 2002 р.н.)

Кращий гравець турніру — Данило Дем'яненко (збірна м. Києва)

Спеціальний приз від воротаря збірної України Андрія П'ятова отримав голкіпер збірної Києва Володимир Коломоєць