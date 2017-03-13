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Олег ДУЛУБ: «Поднялись с этого «проклятого» места»

Наставник «Карпат» - о матче против «Волыни» (2:1)

  • 13.03.2017 10:42
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fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб
© fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб
Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб поделился мнением о прошедшем матче с луцкой «Волынью».
 
- Игра для нас была невероятно важной. Я на протяжении недели ребятам говорил, что если в такой «лобовой» встрече мы обходим «Волынь» – то уже подымаемся с этого «проклятого» последнего места.
 
Был момент, когда забили второй мяч и полностью контролировали игру. Могли забить третий, но прижались к своим воротам и пропустили на 88-й минуте. Концовка матча была тяжелой для тренера, но интересной для зрителей.
 

Источник — ТК Футбол

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