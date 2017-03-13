МАЛИНОВСКИЙ: «Перед матчем с Гентом ходили с женой на «50 оттенков»

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский рассказал о том, как проводит свободное время в Бельгии и о вызове в сборную Украины.



— Накануне своей игры смотрели матч «Барселона» — ПСЖ или пошли спать пораньше?

— Нет-нет, всей командой смотрели. Ну вот, кстати, еще одно доказательство того, что нам еще рано расслабляться. Порадовались, поулыбались. Но раз мы выиграли у «Гента» на выезде, то и они могут преподнести сюрприз на нашем поле. Футбол — фантастическая игра, и здесь все возможно. Даже отыграть три мяча за пять минут.



— Ну а после 6:1 на «Камп Ноу» вы больше порадовались за «Барсу» или расстроились за ПСЖ?

— Все-таки больше радости за «Барселону», которая, даже пропустив при 0:3, продолжала верить в общий успех.



— Букмекеры давали вашему «Генку» самые низкие шансы на выигрыш ЛЕ. А сами рассматриваете всерьез возможность через победу в этом турнире попасть сразу в групповой турнир ЛЧ?

— Выиграть Лигу Европы (улыбается)... Подождите, шаг за шагом. Для начала надо добиться положительного результата в ответной встрече. А там — посмотрим. Конечно, приятно творить историю: «Генк» еще никогда так далеко в еврокубках не проходил.



— Как восприняли вызов в сборную Украины на матч с Хорватией?

— Конечно, соскучился по сборной, ведь восемь месяцев пропустил из-за травмы. Первые 60 дней вообще было очень тяжело: ты ходить не можешь нормально. Сложное время... Но я упорно работал, чтобы вернуться.



— Как вам со стороны игра сборной Украины при Шевченко?

— Перемены заметные. Команда старается играть в современный футбол, контролируя мяч.



— Свободное время в Бельгии как проводите?

— Здесь парки красивые, есть где погулять. Но все от погоды зависит. Тут уже две недели идут дожди.



— А из развлечений что предпочитаете — кино, боулинг или, может, что-то экстремальнее типа прыжков с парашютом?

— Какие прыжки с парашютом?! Запрещено контрактом, как и катание на лыжах. Это ведь опасно для колен. Кино — да. За пару дней до «Гента» с женой были на фильме «На 50 оттенков темнее». Ничего так, понравилось. Но не для детей, конечно.

Во вчерашнем матче против «Вестерло» Руслан Малиновский отметился забитым голом и результативной передачей.