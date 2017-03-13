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Денис ВАСИН: «Забивать всегда приятно»

Нападающий «Стали» - о матче против «Черноморца» (1:0)

  • 13.03.2017 10:26
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Метки
ФК Сталь. Денис Васин
© ФК Сталь. Денис Васин
Игрок футбольного клуба «Сталь» Денис Васин прокомментировал свой гол в ворота «Черноморца».
 
- Забивать всегда приятно. Но я, естественно, не праздновал гол в ворота «Черноморца», потому что это моя родная команда. Мы довольны победой, а сопернику желаем оказаться в первой шестерке.
 

Источник — ТК Футбол

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