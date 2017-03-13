Денис ВАСИН: «Забивать всегда приятно»

Игрок футбольного клуба «Сталь» Денис Васин прокомментировал свой гол в ворота «Черноморца».
- Забивать всегда приятно. Но я, естественно, не праздновал гол в ворота «Черноморца», потому что это моя родная команда. Мы довольны победой, а сопернику желаем оказаться в первой шестерке.
Источник — ТК Футбол
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