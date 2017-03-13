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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Нас будто расстреляли»

Футболист полтавской «Ворсклы» - о матче против «Олимпика» (2:3)

  • 13.03.2017 09:58
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ФК Ворскла. Владимир Чеснаков
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков
Защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков высказал свои впечатления от поражения в поединке с «Олимпиком».
 
- Такое впечатление, что нас расстреляли – очень тяжело. Вроде бы и футбол хороший показывали, и голы забивали. Даже после 2:0 были моменты, не знаю, что произошло. А в наши ворота: два стандарта – два гола, еще и третий непонятный какой-то.
 

Источник — ТК Футбол

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