Владимир ЧЕСНАКОВ: «Нас будто расстреляли»

Защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков высказал свои впечатления от поражения в поединке с «Олимпиком».
- Такое впечатление, что нас расстреляли – очень тяжело. Вроде бы и футбол хороший показывали, и голы забивали. Даже после 2:0 были моменты, не знаю, что произошло. А в наши ворота: два стандарта – два гола, еще и третий непонятный какой-то.
Источник — ТК Футбол
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