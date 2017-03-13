В Волыни 6 месяцев не получают зарплату

Долги луцкой «Волыни» по зарплате выросли до шести месяцев. Клуб задолжал футболистам за минувшие осень и зиму. Таким образом, по ходу текущего сезона игроки «Волыни» практически не получают зарплату.

На прошлой неделе футболисты планировали переговорить с руководством клуба по поводу задолженностей, но им это так и не удалось. На днях старший тренер «Волыни» Владимир Дикий заявлял, что долги действительно есть, но инвесторы обещают все погасить.

Напомним, «Волынь» имеет задолженности не только перед действующими, но и перед бывшими своими игроками — нападающими Алессандро Селином и Александром Пищуром, а также хавбеком Сашей Стевичем. Задолженность перед Селином и Стевичем повлекла жалобы от футболистов в ФИФА и УЕФА, что грозит «Волыни» снятием очков и возможным понижением в Первую лигу.

Помимо этого, в середине февраля КДК ФФУ обязал лучан погасить долг перед «Зиркой» в течение 60 дней за трансфер Дмитрия Немчанинова, который состоялся еще летом 2013 года.