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В Волыни 6 месяцев не получают зарплату

Луцкая команда должна своим действующим и бывшим футболистам

  • 13.03.2017 09:44
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ФК Динамо Киев. Виталий Кварцяный
© ФК Динамо Киев. Виталий Кварцяный
Долги луцкой «Волыни» по зарплате выросли до шести месяцев. Клуб задолжал футболистам за минувшие осень и зиму. Таким образом, по ходу текущего сезона игроки «Волыни» практически не получают зарплату.
 
На прошлой неделе футболисты планировали переговорить с руководством клуба по поводу задолженностей, но им это так и не удалось. На днях старший тренер «Волыни» Владимир Дикий заявлял, что долги действительно есть, но инвесторы обещают все погасить.
 
Напомним, «Волынь» имеет задолженности не только перед действующими, но и перед бывшими своими игроками — нападающими Алессандро Селином и Александром Пищуром, а также хавбеком Сашей Стевичем. Задолженность перед Селином и Стевичем повлекла жалобы от футболистов в ФИФА и УЕФА, что грозит «Волыни» снятием очков и возможным понижением в Первую лигу.
 
Помимо этого, в середине февраля КДК ФФУ обязал лучан погасить долг перед «Зиркой» в течение 60 дней за трансфер Дмитрия Немчанинова, который состоялся еще летом 2013 года. 
 

Источник — Sportarena

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