Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рудько - это майка. Я бы вернул Шовковского»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко в очередной раз прошелся катком по игре команды Сергея Реброва.
- Я бы на месте Шовковского вернулся назад. В воротах стоит майка. Рудько - это не вратарь для «Динамо». По сути это была ничейная игра. Команда? Ее у «Динамо» давно нет. С «Зарей» сыграли и хватит.
Если бы в воротах киевлян висела не майка, было бы хотя бы 0:0. Моменты у динамовцев? Вспоминаем «Олимпик». С 84-й минуты они начались. Было аж 2-3. Какое поле? Они на классе должны обыгрывать «Зирку». Еще и вдесятером или вдевятером.
Один момент, когда из-за уха ударил Буяльский. А все остальное - судороги. Говорят, что нет мотивации. А что вы выиграли, что у вас ее нет? Сейчас каждый тренер ищет отговорки.
Что делал Пантич? Он не знает, что такое диагональная страховка. Поле плохое не тогда, когда мяч скачет, а когда он не катится. О таком говорят только слабые. Поле плохое только для техничных и быстрых.
Источник — Динамомания
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У Динамо перестройка, но нужно перестраивать правильно, а не доигрывать сезон.
хотя, какая перестройка?? зимние сборы были уже! с новых только кадар и пантич. Буяльский и Сидорчук, уже и Беседин так и останутся "молодыми перспективными " - как с Ярмолой и Гармашем.
не тянет игрок - меняйте ! а не до 28 учат играть в футбол.
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