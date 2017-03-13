Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рудько - это майка. Я бы вернул Шовковского»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко в очередной раз прошелся катком по игре команды Сергея Реброва

- Я бы на месте Шовковского вернулся назад. В воротах стоит майка. Рудько - это не вратарь для «Динамо». По сути это была ничейная игра. Команда? Ее у «Динамо» давно нет. С «Зарей» сыграли и хватит.

Если бы в воротах киевлян висела не майка, было бы хотя бы 0:0. Моменты у динамовцев? Вспоминаем «Олимпик». С 84-й минуты они начались. Было аж 2-3. Какое поле? Они на классе должны обыгрывать «Зирку». Еще и вдесятером или вдевятером.

Один момент, когда из-за уха ударил Буяльский. А все остальное - судороги. Говорят, что нет мотивации. А что вы выиграли, что у вас ее нет? Сейчас каждый тренер ищет отговорки.

Что делал Пантич? Он не знает, что такое диагональная страховка. Поле плохое не тогда, когда мяч скачет, а когда он не катится. О таком говорят только слабые. Поле плохое только для техничных и быстрых.