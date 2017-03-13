Дмитрий КЛЕЦ: «Рады сдвинуться с последнего места»

Полузащитник футбольного клуба «Карпаты» Дмитрий Клёц поведал о победной радости внутри коллектива после триумфа над «Волынью».
- Давно мы ждали эту победу. Рады, что смогли с последнего места сдвинуться. Атмосфера в команде хорошая, все удовлетворены. Надеюсь, болельщики тоже.
Источник — ТК Футбол
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