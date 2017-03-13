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Дмитрий КЛЕЦ: «Рады сдвинуться с последнего места»

Хавбек львовских «Карпат» - о матче против «Волыни» (2:1)

  • 13.03.2017 09:19
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Метки
ФК Карпаты. Дмитрий Клец
© ФК Карпаты. Дмитрий Клец
Полузащитник футбольного клуба «Карпаты» Дмитрий Клёц поведал о победной радости внутри коллектива после триумфа над «Волынью».
 
- Давно мы ждали эту победу. Рады, что смогли с последнего места сдвинуться. Атмосфера в команде хорошая, все удовлетворены. Надеюсь, болельщики тоже. 
 

Источник — ТК Футбол

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