После победы над Зарей главный тренер “горняков” прокомментировал матч, а также высказался относительно ситуации с дисквалификацией Фреда.
Источник — ТСН
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После победы над Зарей главный тренер “горняков” прокомментировал матч, а также высказался относительно ситуации с дисквалификацией Фреда.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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