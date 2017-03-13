Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паулу ФОНСЕКА: «Спокойно можем пережить отсутствие Фреда»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Зари» (2:1)

  • 13.03.2017 09:03
  • 171 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

После победы над Зарей главный тренер “горняков” прокомментировал матч, а также высказался относительно ситуации с дисквалификацией Фреда. 



 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    spise
    online
      spise, 13.03.2017 09:39
    0
    А шахтёр, по моему, легко может пережить отсутствие Фонсеки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.