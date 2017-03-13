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Станислав МИКИЦЕЙ: «Ошибкой было скрыть информацию от врачей»

Игрок «Александрии» - о своей дисквалификации на полтора года за употребление запрещенных препаратов

  • 13.03.2017 08:43
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ФК Александрия. Станислав Микицей
© ФК Александрия. Станислав Микицей
Игрок «Александрии» Станислав Микицей поделился своей трагичной историей, которая повлекла за собой дисквалификацию от футбола на 1,5 года.
 
- Год назад, когда умер мой отец, у меня начались симптомы: головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение. Я решил, что это личное и не стоит выносить на публику. Неизвестно, как врач преподнёс бы эту информацию тренеру. Возможно, учитывая мои проблемы, коуч боялся бы меня выставлять.
 
Когда я обратился к терапевту, моя кардиограмма оказалась не очень утешительной, и мне посоветовали таблетки для поддержания сердечно-сосудистой системы. Я пил их все лето и мне стало лучше. А в ноябре пришлось начать новый курс. Я консультировался с врачами в Днепре, и мне сказали, что это не допинг. Я никогда в жизни не старался что-либо наращивать или стимулировать – просто хотел помочь своему здоровью. Ошибкой было то, что я скрыл это.
 
Если бы дали 4 года – можно было бы уже заканчивать карьеру. Как мне сказали в клубе, если я принимал допинг – лучше не отнекиваться. Если идти навстречу следствию, срок могут уменьшить до двух лет, а то и меньше. А за это время, мне нужно чем-то себя занять, но не забывать поддерживать форму. Не помешало бы получить тренерскую лицензию – на будущее.
 
Ситуацию с футболистом клуба прокомментировал директор «Александрии» Дмитрий Китаев.
 
- По сути, Станислав сам виноват в том, что произошло. Каждый спортсмен должен контролировать что он ест, пьет и принимает. Он сам ко мне пришел и все рассказал, как на духу. Просто врачи, которые посоветовали ему принимать этот препарат, оказались некомпетентными.
 
Микицей давно в «Александрии» и бросить его на произвол судьбы не в нашем стиле. Мы стараемся быть порядочными: осталось три месяца контракта, а у футболиста двое детей. За это время мы будем выплачивать ему половину месячной зарплаты, такое отношение является очень важным в наше время. 
 

Источник — ТК Футбол

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