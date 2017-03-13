Артем ЧЕРНЫЙ: «Тяжело было пройти оборону Днепра»

Налетайте фанаты, Леон вброс сделал.Пысы. все по делу.

очевидные вещи говорит..У Динамо перестройка, но нужно перестраивать правильно, а не доигрывать с...

А шахтёр, по моему, легко может пережить отсутствие Фонсеки

Повернення Динамо першогоКола, знову ті самі граблі. А Ребров не мужик, буде добивати вболівальни...

7 забитих. на рівні Бейла та Бензема

Да, реально первый раз за столько лет чистая апатия и презрение к тому что творится в ДК.Не интер...

Гоша Суркис просто обязан поблагодарить Палкина за отрыв от Зари

Який совок, 15 разів Динамо ставало чемпіоном України. а скільки разів Шахтар? Покажи хоть один к...

Мне кажется, что Франков сдулся более чем полностью. Он стал не интересен

Так він і до того будучи опорником забивав Остенде і Сент-Труйдену, +3 асисти. А що зробив Селезн...