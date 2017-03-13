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Артем ЧЕРНЫЙ: «Тяжело было пройти оборону Днепра»

Футболист «Александрии» - о матче против «Днепра» (0:0)

  • 13.03.2017 08:31
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Игроки футбольного клуба «Александрия» прокомментировали ничейный результат в матче с днепровской командой.
 
Артем Черный:
 
- Днепр хорошо подготовился к игре с нами, я не видел, чтобы они раньше играли в три защитника. Тяжело было пройти такой эшелон обороны – пять футболистов в линию, когда крайние опускаются. Поэтому мы попытались упростить игру.
 
Дмитрий Леонов:
 
- Поле, конечно, очень плохого качества. Тяжело было играть, много было борьбы. 
 

Источник — ТК Футбол

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