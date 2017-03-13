Артем ЧЕРНЫЙ: «Тяжело было пройти оборону Днепра»

Игроки футбольного клуба «Александрия» прокомментировали ничейный результат в матче с днепровской командой.
Артем Черный:
- Днепр хорошо подготовился к игре с нами, я не видел, чтобы они раньше играли в три защитника. Тяжело было пройти такой эшелон обороны – пять футболистов в линию, когда крайние опускаются. Поэтому мы попытались упростить игру.
Дмитрий Леонов:
- Поле, конечно, очень плохого качества. Тяжело было играть, много было борьбы.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.