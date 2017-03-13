Сборная Украины может сыграть против Мальты

Президент УПЛ Владимир Генинсон в одном из своих последних интервью сказал, что не исключает варианта переноса финала Кубка Украины с 4 июня на 17 мая.

«В циркуляре УЕФА не указана обязательная дата окончания чемпионата, но согласно этому циркуляру желательно завершить все соревнования до 31 мая. Мы прислушиваемся к этим рекомендациям, к тому же у сборной страны есть свои планы, и мы пойдем ей навстречу, потому что это нужно», — отметил он.

При таком раскладе сезон в Украине можно завершить 31 мая (на этот день запланированы поединки заключительного тура УПЛ), что позволит национальной команде провести полноценный сбор накануне выездного матча с Финляндией, с которой мы играем 11 июня.

Тренеры сине-желтых в случае переноса кубкового финала планируют готовиться в Австрии, где будет сыгран контрольный поединок. В качестве наиболее вероятного соперника рассматривается сборная Мальты. Ориентировочная дата спарринга – 5 июня.