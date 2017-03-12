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24-й тур
Шальке
3:0
Аугсбург
12.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке — Аугсбург — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бкндеслиги «Шальке» — «Аугсбург»

  • 13.03.2017 08:03
  • 21 просмотров
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В поединке 24-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Аугсбург» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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