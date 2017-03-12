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Андрей ШАХОВ: «Динамо деградировало» 08:05 — Vitalik Shevchenko Так само і мені, записав матч, але випадково побачив результат, це як мені повезло що я 90 хв. не... 07:40 — bsdmk Согласен полностью!

Заря билась, но не смогла отобрать очки у Шахтера 07:56 — Vitalik Shevchenko Команді якій за підсумками сезону немає що робити в ПЛ вилітає, от коли Динамо вилeтить, тоді і б... 07:50 — Vitalik Shevchenko Для чого Зорі яка напряму виходить в груповийРаунд ЛЕ боротись за 2 місце? Щоб потім на стадії пл... 07:47 — comentraktor Слухай Олень, да твому клюбу, як показала Зірка, і в Премєр-Лізі нема що робити. Як тобі твоя-ж л...