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28-й тур
Наполи
3:0
Кротоне
12.03.2017, FT

Наполи — Кротоне — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Наполи» — «Кротоне»

  • 13.03.2017 07:57
  • 22 просмотров
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В поединке 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Кротоне» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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